Quartararo: "Bu hafta sonu, 2023'ün tamamından daha fazla değişiklik yaptık"

2021 dünya şampiyonu, geçen yılki üç podyumundan birisini COTA'da elde etmişti fakat bu hafta sonu bunu başarmaktan çok uzak görünüyor.

Sıralama turlarında 16. olan Quartararo, Cumartesi günkü sprint yarışında takım arkadaşı Alex Rins'i geçerek 15. oldu.

Quartararo, Yamaha'nın her seansta M1 üzerinde "büyük bir şey" denediğini ve sonuçlar kötü olduğu için de yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu söyledi.

Quartararo, "Bu hafta sonu yaptığımız her çalışmada motosiklet üzerinde büyük bir şeyler denedik."

"Sprint yarışına bile daha önce hiç denemediğimiz bir motosikletle çıktık ve bence şu anda içerisinde bulunduğumuz pozisyon göz önüne alındığında bu çok iyi bir şey."

"13. veya 15. bitirmek bizim için hiçbir şeyi değiştirmeyecek ve sonuçlar göstermese bile çalışma şeklimizin iyi olduğunu düşünüyorum."

"Şu anda geçmişte hiç yapmadığımız şeyler deniyoruz."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images



"Sanırım ısınma turlarında yine yeni şeyler deneyeceğiz ve yarış için fikrimiz varsa onu da uygulayacağız."

"Şu anda bulunduğumuz konumda muhafazakâr olmanın anlamı yok."

"Bence bunları yaparken, bulabileceğimiz pek çok yön var. Motosikletin her noktasına bakıyoruz, sanırım tek yarışta geçen yılın tamamından daha fazla değişiklik yaptık."

"Yani, bu biraz zor bir şey ve bizim için iyi bir yol demeyeceğim ama en azından gelecek için bazı pozitif fikirler bulmamızı sağlıyor."

Cuma günü Motorsport.com'a konuşan Yamaha MotoGP patronu olan Lin Jarvis, sezon sonunda görevinden ayrılacağını söyledi.

Jarvis'in ayrılmasıyla ilgili bir soru üzerine Quartararo şu yorumu yaptı: "Lin elbette uzun süredir bu takımda olan isimlerden birisi. Sanırım onun kadar uzun süre kalan bir takım patronu daha yok."

"Yine de takım içerisinde biraz daha kalacak, şimdiki gibi %100 olmayacak ama yine de pek çok yarışa gelecek."