Quartararo: ‘’Bence günün kahramanı Miller’’

Quartararo, Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen sıralama turlarının ikinci bölümünde Miller’ın arkasında gidiyordu ve üçüncü virajda Avusturalyalı sürücünün yaşadığı büyük olayı gördü.

Yamaha sürücüsüne göre, Miller’ın Cumartesi yaşadığı olay, ikinci antrenman seansındaki yaşadığı olaydan daha agresifti ancak Avusturalyalı sürücü yine de sıralamaları dördüncü tamamlayarak Quartararo’nun önüne geçmeyi başardı.

Geçirdiği olayın ardından konuşan Miller şu yorumlarda bulundu: ‘’Dördüncülükten mutluyum, ancak büyük bir olay yaşadım.’’

‘’Olay, büyük ihtimalle dünkünden daha büyüktü. Üçüncü virajda oldu ve Fabio canlı şekilde izledi.’’

‘’Ardından, bir sonraki tura başlandı ve neredeyse bir tur daha atamayacaktım çünkü zamanım bitiyordu.’’

‘’Bu akşam yol tutuşu çok iyi değildi, sinirlenmemin nedeni aşağı yukarı da bu.’’

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Ducati Corse

Olayları kendi bakış açısından anlatan Quartararo da şunları ekledi: ‘’Jack hakkında konuşmam gerekirse, bence MotoGP’de gördüğüm en korkunç anlardan biriydi.’’

‘’Sonrasında turunu geliştirdiğini gördüğüm zaman, çok cesur olduğunu düşündüm.’’

‘’Bana göre, olaydan sonra kendini sıfırlayıp, tur zamanını geliştirmesi harika.’’

‘’Bu yüzden, benim için günün kahramanı o çünkü bugün büyük bir kaza atlatabilirdi ve bunu arkadan izlemek çok korkunçtu.’’

‘’Bugün yaşadığı olay, düne kıyasla hiçbir şeydi. Bugünkü olayı 3-4 kat daha uzun sürdü ve daha hızlı sallanıyordu.’’

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

‘’Bunun televizyona yansımamış olması yazık çünkü gördüğüm en iyi kurtarışlardan birini yaptı.’’

Quartararo, Cuma günü düşük yol tutuşunun ardından, motosikletinin verdiği hisle çok mutlu olmadığını açıklamıştı ancak şimdi Pazar günü ‘’galibiyet için mücadele edebileceğini’’ söyledi.

Autosport tarafından, Cumartesi ardından Yamaha’yı geliştirip geliştiremedikleri sorulan Quartararo, ‘’Evet, büyük bir adım attık.’’

‘’Daha çok sürüş kısmında ilerledik, ne yazık ki sıralamalarda vites aralıklarını daha kısa tutmam gerekti. Aynı pistte daha önce bir Grand Prix ve beş günlük test gerçekleştirdiğiniz zaman, motor freni gibi birçok alanda referansınız oluyor.’’

‘’Ben motor freni kullanan bir sürücüyüm. Vites değiştirdiğim zaman, ışıklara bakmam bile.’’

‘’Ne zaman vites değiştirmem gerektiğini biliyorum. Ancak bugünkü bazı yerlerde, 1, 4 ve yedinci virajlar gibi, motor freni ışıkları çok önce yandı ve erken frenledim.’’

‘’Yani vites aralıklarını kısa tutarak bir hata yaptık.’’ dedi.