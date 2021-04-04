MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Doha GP
04 Nis
Yarış devam ediyor . . .
En son alt etkinlikler Son sonuçlar
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Ertelendi
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Ertelendi
R
MotoGP
Portekiz GP
18 Nis
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
02 May
Yarış:
27 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
16 May
Yarış:
41 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
30 May
Yarış:
55 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
06 Haz
Yarış:
62 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
20 Haz
Yarış:
76 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
27 Haz
Yarış:
83 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
11 Tem
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
15 Ağu
Yarış:
132 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
146 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
12 Eyl
Yarış:
160 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
19 Eyl
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
03 Eki
Yarış:
181 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
10 Eki
Yarış:
188 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
24 Eki
Yarış:
202 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
31 Eki
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
14 Kas
Yarış:
223 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / MotoGP Doha ısınma turları: Yarış öncesindeki son seansın lideri Zarco
MotoGP / Doha GP / Son dakika

Quartararo: ‘’Bence günün kahramanı Miller’’

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ‘’hayatında gördüğü en korkutucu anlardan’’ sonra, Jack Miller’ın MotoGP Doha Grand Prix sıralama turlarının ‘’kahramanı’’ olduğunu düşünüyor.

Quartararo: ‘’Bence günün kahramanı Miller’’

Quartararo, Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen sıralama turlarının ikinci bölümünde Miller’ın arkasında gidiyordu ve üçüncü virajda Avusturalyalı sürücünün yaşadığı büyük olayı gördü.

Yamaha sürücüsüne göre, Miller’ın Cumartesi yaşadığı olay, ikinci antrenman seansındaki yaşadığı olaydan daha agresifti ancak Avusturalyalı sürücü yine de sıralamaları dördüncü tamamlayarak Quartararo’nun önüne geçmeyi başardı.

Geçirdiği olayın ardından konuşan Miller şu yorumlarda bulundu: ‘’Dördüncülükten mutluyum, ancak büyük bir olay yaşadım.’’

‘’Olay, büyük ihtimalle dünkünden daha büyüktü. Üçüncü virajda oldu ve Fabio canlı şekilde izledi.’’

‘’Ardından, bir sonraki tura başlandı ve neredeyse bir tur daha atamayacaktım çünkü zamanım bitiyordu.’’

‘’Bu akşam yol tutuşu çok iyi değildi, sinirlenmemin nedeni aşağı yukarı da bu.’’

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Ducati Corse

Olayları kendi bakış açısından anlatan Quartararo da şunları ekledi: ‘’Jack hakkında konuşmam gerekirse, bence MotoGP’de gördüğüm en korkunç anlardan biriydi.’’

‘’Sonrasında turunu geliştirdiğini gördüğüm zaman, çok cesur olduğunu düşündüm.’’

‘’Bana göre, olaydan sonra kendini sıfırlayıp, tur zamanını geliştirmesi harika.’’

‘’Bu yüzden, benim için günün kahramanı o çünkü bugün büyük bir kaza atlatabilirdi ve bunu arkadan izlemek çok korkunçtu.’’

‘’Bugün yaşadığı olay, düne kıyasla hiçbir şeydi. Bugünkü olayı 3-4 kat daha uzun sürdü ve daha hızlı sallanıyordu.’’

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

‘’Bunun televizyona yansımamış olması yazık çünkü gördüğüm en iyi kurtarışlardan birini yaptı.’’

Quartararo, Cuma günü düşük yol tutuşunun ardından, motosikletinin verdiği hisle çok mutlu olmadığını açıklamıştı ancak şimdi Pazar günü ‘’galibiyet için mücadele edebileceğini’’ söyledi.

Autosport tarafından, Cumartesi ardından Yamaha’yı geliştirip geliştiremedikleri sorulan Quartararo, ‘’Evet, büyük bir adım attık.’’

‘’Daha çok sürüş kısmında ilerledik, ne yazık ki sıralamalarda vites aralıklarını daha kısa tutmam gerekti. Aynı pistte daha önce bir Grand Prix ve beş günlük test gerçekleştirdiğiniz zaman, motor freni gibi birçok alanda referansınız oluyor.’’

‘’Ben motor freni kullanan bir sürücüyüm. Vites değiştirdiğim zaman, ışıklara bakmam bile.’’

‘’Ne zaman vites değiştirmem gerektiğini biliyorum. Ancak bugünkü bazı yerlerde, 1, 4 ve yedinci virajlar gibi, motor freni ışıkları çok önce yandı ve erken frenledim.’’

‘’Yani vites aralıklarını kısa tutarak bir hata yaptık.’’ dedi.

paylaşım
yorumlar
MotoGP Doha ısınma turları: Yarış öncesindeki son seansın lideri Zarco

Önceki haber

MotoGP Doha ısınma turları: Yarış öncesindeki son seansın lideri Zarco
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Doha GP
Pilotlar Fabio Quartararo , Jack Miller
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, Bahreyn GP'nin başında her tur 0.3 sn kaybetmiş

5s
2
Formula 1

Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı

8s
3
Formula 1

Sainz, Leclerc’le "etkileyici" mücadelesinin tadını çıkarıyor

15 dk
4
GENEL

2-4 Nisan Yarış Programı

3g
5
MotoGP

Quartararo: ‘’Bence günün kahramanı Miller’’

1s
Son Haberler
Quartararo: ‘’Bence günün kahramanı Miller’’
MOTOGP

Quartararo: ‘’Bence günün kahramanı Miller’’

1s
MotoGP Doha ısınma turları: Yarış öncesindeki son seansın lideri Zarco
MOTOGP

MotoGP Doha ısınma turları: Yarış öncesindeki son seansın lideri Zarco

3s
Jorge Martin: "Alt sınıftaki galibiyetler, MotoGP'deki ilk pole'den daha iyiydi"
MOTOGP

Jorge Martin: "Alt sınıftaki galibiyetler, MotoGP'deki ilk pole'den daha iyiydi"

3s
Zorlanan Morbidelli: "Doha GP'de 'kanatlanmaya' ihtiyacım var"
MOTOGP

Zorlanan Morbidelli: "Doha GP'de 'kanatlanmaya' ihtiyacım var"

4s
Martin, ilk pole pozisyonuna rağmen Doha GP'yi kazanmayı beklemiyor
MOTOGP

Martin, ilk pole pozisyonuna rağmen Doha GP'yi kazanmayı beklemiyor

9s
Son Videolar
MotoGP Doha Grand Prix grid pozisyonları 00:38
MotoGP
4s

MotoGP Doha Grand Prix grid pozisyonları

Katar MotoGP yarış özeti 02:24
MotoGP
29 Mar 2021

Katar MotoGP yarış özeti

MotoGP Katar Grand Prix'si Başlangıç Gridi 00:38
MotoGP
28 Mar 2021

MotoGP Katar Grand Prix'si Başlangıç Gridi

Herkes Joan Mir'e karşı ... Marc Márquez'in yokluğunda tabii 02:56
MotoGP
26 Mar 2021

Herkes Joan Mir'e karşı ... Marc Márquez'in yokluğunda tabii

Melandri: 11:45
MotoGP
26 Mar 2021

Melandri: "Lorenzo? En kötü anlarda hep yanlış bir şeyler söylüyor"

Daha fazlası
Lewis Duncan
Mir, strateji hatası nedeniyle ikinci bölümü kaçırdıklarını düşünüyor Doha GP
MotoGP / Haberler

Mir, strateji hatası nedeniyle ikinci bölümü kaçırdıklarını düşünüyor

Resmi: Marquez, Katar'daki ilk iki MotoGP yarışını kaçıracak!
MotoGP / Haberler

Resmi: Marquez, Katar'daki ilk iki MotoGP yarışını kaçıracak!

Morbidelli: "Yamaha'nın 2021 MotoGP güncellemeleri 'kayda değer'"
MotoGP / Haberler

Morbidelli: "Yamaha'nın 2021 MotoGP güncellemeleri 'kayda değer'"

Daha fazlası
Fabio Quartararo
MotoGP Doha ısınma turları: Yarış öncesindeki son seansın lideri Zarco Doha GP
MotoGP / Son dakika

MotoGP Doha ısınma turları: Yarış öncesindeki son seansın lideri Zarco

Quartararo: "Vinales Katar MotoGP yarışında farklı bir sınıftaydı" Katar GP
MotoGP / Haberler

Quartararo: "Vinales Katar MotoGP yarışında farklı bir sınıftaydı"

Quartararo: "Yamaha'yı sürmenin 'kolay olduğu' hikayesi artık bitti" Katar GP
MotoGP / Haberler

Quartararo: "Yamaha'yı sürmenin 'kolay olduğu' hikayesi artık bitti"

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, Bahreyn GP'nin başında her tur 0.3 sn kaybetmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Bahreyn GP'nin başında her tur 0.3 sn kaybetmiş

Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı

Sainz, Leclerc’le "etkileyici" mücadelesinin tadını çıkarıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Leclerc’le "etkileyici" mücadelesinin tadını çıkarıyor

2-4 Nisan Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

2-4 Nisan Yarış Programı

Quartararo: ‘’Bence günün kahramanı Miller’’
MotoGP MotoGP / Son dakika

Quartararo: ‘’Bence günün kahramanı Miller’’

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"

Yuki Tsunoda’nın boy açısından ‘’küçük bir avantajı’’ var
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yuki Tsunoda’nın boy açısından ‘’küçük bir avantajı’’ var

Canlı izle: Motorsport&Ortombo Espor İspanya GP
Haber video
eSpor eSpor / Son dakika

Canlı izle: Motorsport&Ortombo Espor İspanya GP

Son Haberler

Quartararo: ‘’Bence günün kahramanı Miller’’
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo: ‘’Bence günün kahramanı Miller’’

MotoGP Doha ısınma turları: Yarış öncesindeki son seansın lideri Zarco
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP Doha ısınma turları: Yarış öncesindeki son seansın lideri Zarco

Jorge Martin: "Alt sınıftaki galibiyetler, MotoGP'deki ilk pole'den daha iyiydi"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Jorge Martin: "Alt sınıftaki galibiyetler, MotoGP'deki ilk pole'den daha iyiydi"

Zorlanan Morbidelli: "Doha GP'de 'kanatlanmaya' ihtiyacım var"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Zorlanan Morbidelli: "Doha GP'de 'kanatlanmaya' ihtiyacım var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.