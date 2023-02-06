Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

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Fabio Quartararo ve Pecco Bagnaia tartışmasız şampiyonanın en güçlü iki ismiydi. Sırasıyla 2021 ve 2022'de dünya şampiyonu olan ikili, bu iki sezonda toplam 19 zafer ve 37 podyum elde ederek, rakiplerine çok az fırsat tanıdı.

Diğer sürücüler arasında en öne çıkan isimler Aleix Espargaro ve Enea Bastianini oldu. Espargaro, uzun yıllar süren gelişim çalışmalarının ardından Aprilia ile başarılı olmayı başardı, bir galibiyet aldı ve yılın büyük bir bölümünde şampiyonluk mücadelesinin içinde kaldı.

MotoGP macerasına yeni başlayan Bastianini ise 2022'de herkesi şaşırttı. Sezona zaferlerle başladı ve şampiyonada üçüncülüğü Espargaro'dan alarak dikkatleri üzerine fazlasıyla çekti.

Şimdi Bagnaia ve Bastianini, Ducati fabrika takımında takım arkadaşı olacak. Haliyle aralarında yoğun bir rekabet bekleniyor.

Quartararo, bu konuda şöyle dedi: "[Enea'nın] Ducati fabrika takımında, Pecco ile olan mücadelesini görmek güzel olacak."

"Geçen yıl birlikte 11 yarış kazandılar. En güçlü takım olacaklar fakat takım arkadaşınız sizden daha güçlüyse ne olacak?"

"Bu güzel bir mücadele olacak."

"Bence Enea bu sezonun favorilerinden biri. Bunun nedeni, geçen yıl MotoGP'deki ikinci sezonuydu ve harika bir sezon geçirdi."

"Dört galibiyet ve birçok podyum kazandı. Elbette birçok hata yaptı ve birçok kaza geçirdi ama bu onun MotoGP'deki sadece ikinci sezonuydu."

Quartararo, Bagnaia ile pist üstünde hiçbir zaman gerçek bir mücadele veremediğine de dikkat çekiyor.

"Pistte birbirimize karşı hiç gerçek bir mücadele vermedik. Bazen ben kazanıyordum ve o düşüyordu ya da o kazanıyor ve ben düşüyordum."

"Daha önce hiç iyi bir mücadeleye giremedik ama bu karşılaşma yakında gerçekleşecek."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, MotoGP world champion Francesco Bagnaia, Ducati Team, Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: MotoGP