Quartararo, Barselona'da kendisini "çok yavaş" hissediyor

Haberi dinle

Quartararo, uzun ve tam gaz geçilen bölümleri ve motosikletinin güç eksikliği göz önüne alındığında Barselona'nın Yamaha için zor geçeceğini tahmin ediyordu.

Katalonya GP'de cuma günü her zaman olduğu gibi düşük yol tutuş şartları vardı ve Yamaha'nın bu tür şartlarda epey zorlandığı biliniyor. Fransız sürücü bu şartlarda cuma gününü 0.7 saniye geride sekizinci oldu.

Quartararo iyi bir tur çıkardığına inandığı için şu anda bu kadar yavaş olmasına anlam veremediğini söylüyor.

Cumartesi günü pistte daha fazla yol tutuş olmasını bekleyip beklemediği sorusuna Quartararo "Öyle olmasını umuyoruz çünkü tutuş konusunda zorlandığımızı biliyoruz."

"Aprilia'nın düşük yol tutuş şartlarında süper hızlı gittiğini de biliyoruz. Oysa biz böyle şartlarda hep zorlanıyoruz."

"Yarış temposunda bile Aleix'ten 0.6-0.7 saniye daha yavaş gidiyordum."

"Bu pistte yavaş olup olmadığınızı hissedebiliyorsunuz ve ben yavaş hissediyorum. Ayrıca daha hızlı gidemeyeceğimi de hissediyorum çünkü 3., 4. ve 9. virajlarda gazı açtığım anda lastikler çok kayıyor."

"Gerçekten iyi bir sürüş çıkardığımı hissettim fakat çok yavaştım." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yüksek lastik tüketiminden endişe duyup duymadığı sorulduğunda Quartararo "Lastikleri daha fazla döndürdüğümüz için tüketmiyoruz. Sorum şu ki lastik performansı düşüyor, bu yüzden yavaşız."

"Yani lastik aşınması konusunda endişelenmiyorum beni endişelendiren şey yavaş hissediyor olmam ve birçok sürücünün de aynı şekilde hissedeceğini düşünüyorum."

"Pistte bu kadar kötü şartlar varken potansiyelinizi göstermek çok zor."

"Şartlar hiç iyi değil. Yeni bir lastik taktığınızda sanki on tur atmışsınız gibi geliyor. Normalde yeni lastik taktığınızda hava sıcak veya soğuk olsa bile büyük ilerleme kaydetmelisiniz."

Quartararo, yarış bugün olsaydı kendileri için bir tür "hasar sınırlama" yarışı olacağını da ekliyor.

"Yarış şimdi olsaydı hasar sınırlama yarışı olacaktı ancak bu pistte ne kadar çok kauçuk parçası varsa o kadar fazla yol tutuş oluyor."

"Umarım hafta sonu boyunca daha fazla yol tutuş yakalarız. Yağmur yağmayacağını biliyoruz. Bu yüzden her gün yüzeye daha fazla kauçuk parçası bırakacağız ve umarım Pazar günü, tempo olarak büyük bir ilerleme kaydedeceğimiz gün olur çünkü bu noktada sadece Aleix'in gerçekten iyi tempoda olduğunu düşünüyorum. Açıkça 0.5 saniye daha hızlı. Lastiklerin düşüş yaşıyor ve ona rağmen 0.5 saniye daha hızlı."

"Biz daha fazla tempo kaybı yaşıyoruz."