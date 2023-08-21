Quartararo: "Bagnaia, şu anda Verstappen'e benziyor"

Bagnaia, Pazar günkü Avusturya Grand Prix'sinde beş saniyenin üzerinde bir farkla zafere ulaşarak, Red Bull Ring'de Cumartesi günkü sprint yarışını da kazandı.

Sıralamalarda ilk sırada yer alan ve bu hafta sonu her iki yarışta da en hızlı turu atan Ducati sürücüsü için mükemmel bir hafta sonu oldu.

Sezonun yarısına gelindiğinde şampiyona liderliğini 62 puana çıkaran Bagnaia gittikçe ikinci Dünya Şampiyonluğu'na yaklaşıyor.

Yamaha'nın 2023'teki mücadelesi devam ederken Pazar günü sekizinci olan Quartararo, Bagnaia'yı bu sezon son sekiz yarış da dahil olmak üzere ikisi hariç hepsini kazanan F1 pilotu Verstappen'e benzetti.

Quartararo, "Bence şu anda biraz Verstappen'e benziyor çünkü önceki yıllarda olduğu gibi en iyi motosiklete o sahipti."

"Ama en iyi motosiklete sahip olup en iyi sonuçları alamayabilirsiniz. Bu bir kombinasyon ve şu anda sahip olduğu kombinasyon, motosikletle sahip olduğu güven gibi görünüyor. Yani kazandığınızda durdurulamaz olduğunuzu hissedersiniz."

"Şu anda sahip olduğu duygu bu, motosikleti nasıl kullanacağını biliyor. Bu yüzden şu anda kimsenin ondan daha hızlı olabileceğini sanmıyorum." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Avusturya GP'sini yorumlayan Bagnaia, bunu 'sezonun en iyi galibiyetlerinden biri' olarak adlandırırken, Ducati ekibinin motosikletin başlangıç performansını iyileştirmek için yaptığı işi övdü.

Bagnaia, "Dürüst olmak gerekirse çok mutluyum, çünkü inanılmaz bir iş çıkardık ve ekibim istediğim her şeyi verdi."

"Cuma gününe kıyasla çok geliştik, zaten iyi hissediyordum ama bir şeyler eksikti."

"Bu yüzden dün kendimizi geliştirdik. Yarışta, koşullar kolay değildi çünkü hava çok sıcaktı ve arka lastiğin bir karmaşa yaratabileceğini biliyordum."

"Ancak şu anda bunu nasıl geliştirebileceğimizi biraz daha iyi anlıyoruz. Bu, hız ve tutarlılık açısından sezonun en iyi galibiyetlerinden biri."

"Hızlanmanın ilk aşamasını biraz geliştirdik. Bunun için Ducati mühendislerine teşekkür etmek istiyorum çünkü başlangıçta potansiyelimizin daha yüksek olabileceğini düşünüyordum ve KTM harika bir iş çıkarıyordu."

"Her seferinde daha yakındık ama hızlanmanın ilk aşamasını kaçırıyorduk. Ama şimdi bu farkı kapattık, bu yüzden çok mutluyum." dedi.