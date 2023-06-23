Quartararo: "Ayağımda acı olsa da pozitif bir gündü"

Fabio Quartararo'nun sezonu şu ana kadar hiç de iyi gitmiyordu ve Fransız sürücü, AssenTT hafta sonu öncesinde oldukça talihsiz bir olay yaşadı.

AssenTT yarışı öncesinde Amsterdam'da koşu yapmaya çıkan Quartararo, koşu antrenmanı esnasında kendini yerde buldu. Quartararo bu kazada sol ayağındaki baş parmağını kırdı ve sol bileği de incinmiş durumda.

Şampiyon sürücü, bu acıya rağmen Cuma günü motosikletindeydi ve oldukça iyi bir günü geride bıraktı. Yamaha sürücüsü günü 6. sırada tamamlayarak rahat bir şekilde Q2'ye kaldı.

Bunu bu sezonki yarışların sadece yarısında görmüştük. Quartararo hafta sonlarının diğer yarısında ise Q1'de mücadele etmişti.

Sezonunun belki de en iyi Cuma gününü geçiren Quartararo, şunları söyledi: "Acı çektim ama pozitif bir gündü. Burası sevdiğim bir pist. Yol tutuşu seviyesi çok yüksek değildi, özellikle de orta lastikte."

"Yarın iyi bir şeyler yapabilmeyi umuyorum. Cuma günleri iyiyiz ama Cumartesi günleri diğerleri çok gelişiyor. Umuyorum ki biz de biraz zaman bulabiliriz."

"Bu sabah ağrı kesici almadan sürüş yaptım. Öğleden sonraki seans için ise birkaç tane ağrı kesici aldım. Ayağımdaki acı sorun yaratıyor. Sola döndüğüm zaman ayağım hareket ediyor ve beni zorluyor."

"Yön değişimlerinde kollarıma daha çok güç vermem, onları daha çok kullanmam gerekiyor Bu yüzden kollarım oldukça yorgunlar."

"Bu hafta sonu sadece hayatta kalmamız, bunu atlatmamız gerecek."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha, bugün kuyruk kısmında aerodinamik kanatçıklar denedi. Bu kanatçıklar aslında yeni değildi, sezon öncesi testlerinde ve Sachsenring'de de motosiklette vardı. Yamaha bu kanatçıkları bugün de M1'e koydu.

Quartararo, bu aerodinamik eklemenin etkilerini pek de hissetmediğini söylüyor.

"Pek de bir şey hissetmedim. Bugün hızlıydım, o yüzden onları motosiklette tutmaya devam edeceğiz. Motosiklet biraz daha yenilenmiş hissettirir!"

"Ancak dediğim gibi büyük bir etkisi yok, hâlâ aynı motosikleti sürüyorum. Çok da memnun olamam. Bu pistte zaten hep hızlıydık, umuyorum ki yarın iyi bir şey yapabiliriz. İlk iki çizgide yer almak iyi olurdu."