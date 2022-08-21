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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Quartararo: "Avusturya GP'deki her turum sıralama modundaydı"

Yamaha'dan Fabio Quartararo, Pazar günkü gerçekleştirilen Avusturya GP'de podyuma çıkabilmek adına her turunu "sıralama modunda" attığını söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Quartararo: "Avusturya GP'deki her turum sıralama modundaydı"
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Yamaha'nın yaşadığı güç eksikliği göz önüne alındığında Japon üreticinin, Avusturya GP'de güçlü olması pek beklenmiyordu.

Ancak Fabio Quartararo, güçlü bir yarış geçirdi ve damalı bayrağı Ducati fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia'nın 0.492 saniye ardında ikinci bitirdi.

Quartararo, Aleix Espargaro'nun altıncılığı sayesinde şampiyonadaki puan farkını 32'ye çıkardı fakat Fransız sürücü, yarış boyunca sürekli limitlerde olduğunu ve podyum savaşı vermek adına her turunu sıralama modundaymış gibi attığını dile getirdi.

Quartararo, "Bunu kesinlikle en iyi yarışlarımdan biri olarak görüyorum ancak bu tarz yarışlar çıkarmak hiç kolay değil."

"Kendimi zorluyordum, birkaç kez neredeyse kaza yapıyordum ve fiziksel olarak böyle sürmek de çok zor oluyor."

"Her turda sıralama modundaydım. O yüzden tabii ki çok mutluyum ama bu zor bir pist."

"Çok fazla hızlanma bölümü var. Diğer yandan da oldukça mutluyum çünkü harika bir başlangıç ​​yapsam da ilk turlarda iyi değildim. Sonrada ise harika bir geri dönüş yaptım."

"Birkaç tur daha olsaydı, Francesco ile harika bir mücadele olabilirdi."

"Her yerde sınırdaydım fakat ne yazık ki hızlanma bölgelerinde ve düzlüklerde çok fazla vakit kaybediyorduk." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu yıl Red Bull Ring'de MotoGP için pist düzeninde değişiklik yapılmış ve ilk virajdan sonraki düzlüğe yeni bir şikan eklenmişti.

Miller'ı tam bu noktada geçen Quartararo, şikanın kendisine yardımcı olup olmadığı sorulduğunda, "Tabii ki yardımcı oluyor çünkü bu hafta sonu ikinci, üçüncü ve dördüncü viteste Jack'le kalabiliyordum, sonrasında arayı açıyordu."

“Yani eksik olduğumuz ve gelişime ihtiyacımız olan yerler dört, beş ve altıncı vitesler."

“Şikana dördüncü viteste geliyoruz."

"Vites aralığımız çok dar ve bu, onlarla kalmamıza yardımcı oluyor. Normalde bir yerde 6. vitesi kullanırken, bu kez  iki yerde kullandım." dedi.

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