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Quartararo Avustralya'daki "çılgın" antrenman formu karşısında şaşkın

Yamaha'dan Fabio Quartararo, Phillip Island'ı geçen sezondan daha hızlı turlamasına rağmen Avustralya Grand Prix antrenmanlarında sadece 17. olmasının "çılgınca" olduğunu söylüyor.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Jamie Klein
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

2021 Dünya Şampiyonu, Endonezya GP'sindeki podyuma dönüşünden bir hafta sonra Phillip Island'da daha zorlu bir hafta sonu bekliyordu.

Ancak Quartararo, geçen yıl Phillip Island'daki ikinci antrenmanı 1 dk 29.6sn'lik turuyla dördüncü sırada tamamladıktan sonra, Cuma günkü antrenmanlarda 1 dk 28.937'lik derecesiyle ancak 17. olabildi.

Bu durum Quartararo'yu tamamen şaşkına çevirdi ve Fransız sürücü, Cumartesi sabahı sıralamalarda Q2'ye yükselme "şansının olmadığını" itiraf etti.

Nerede zorlandığı sorulduğunda Quartararo, "Motosikletimizi döndürmek her yıl daha da zorlaşıyor."

"2019'dan bugüne çok şey kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu bizim güçlü noktamızdı, şimdi ise açıkça zayıf noktamız oldu."

"Gerçekten sahip olduğumuz tek şey buydu ve açıkça görebiliyorsunuz... En iyilerden bir saniye uzaktayım, takım arkadaşım da zorlanıyor... Şu anda neler olduğunu anlamak gerçekten zor."

"[Geçen yıla göre] çok daha kötü. Geçen yıl sıralamalarda 5. oldum, 0.2 sn gerideydik ama geçen yıl her gün çok geliştik çünkü koşullar iyileşti."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

"Şu anda geçen yıla kıyasla tur zamanı... Sanırım [ikinci antrenmanda] 1:29.4 sn ile dördüncü olmuştum."

"Şimdi yarım saniye daha hızlıyım ve 17. sıradayım. Bu çılgınca, ayrıca herkes çok daha fazla zorluyor ama ben açıkça 1:28.9sn yapmak için sınırdaydım. Bu tur zamanı için biraz garip." dedi.

Quartararo, Yamaha'nın tutarsız formunu anlamanın "zor" olduğunu, Endonezya'da ön sıralardayken bir hafta sonra Avustralya'da zorlandıklarını söyledi.

Motorsport.com'un bir sorusuna yanıt olarak Quartararo, "Endonezya'da sadece lastik yüzünden podyum için savaşabileceğimi biliyordum."

"Karkas farklıydı ve bunun bizim için iyi bir şey olduğunu biliyorduk. Burada daha zor olacağını biliyorduk ama şimdiki kadar zor olmasını beklemiyorduk."

"Lastik bizi çok fazla etkilemiyor, daha ziyade diğerlerini olumlu yönde etkiliyor. Ne yazık ki bu konuda istikrarlı olamıyoruz."

"Hindistan ve Japonya'da da durum aynıydı. Hindistan'da son tura kadar Jorge [Martin] ile mücadele ediyordum ama [Japonya'da] o benden bir saniye daha hızlıydı."

"Sonra Mandalika'da en hızlılardan biriydim ve burada 17. sıradayım. Nasıl sürdüğümüzü ve pozisyonumuzun neden bu kadar farklı olduğunu anlamak zor." şeklinde cevap verdi.

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