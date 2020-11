Quartararo: "Avrupa GP'de risk almazsam şampiyonluk şansım bitecek"

Petronas SRT sürücüsü, tüm hafta sonu ıslak zeminde zorlandı ve cuma günkü ikinci antrenmanın kuru zeminde geçmesi sayesinde doğrudan sıralama turlarının ikinci bölümüne kaldı.

Fransız sürücü buna karşılık iyi bir sıralama turları geçiremedi ve 11. en iyi zamanı yapabildi.

Ricardo Tormo Pisti'nde geçiş yapmanın zor olduğu biliniyor ve sürücüler son birkaç yıldır M1'le atak yapmanın kolay olmadığını söylüyorlar.

Ancak Quartararo, şampiyonluk savaşı verdiği göz önüne alındığında her türlü riski almaya açık olması gerektiğini aksi takdirde şampiyonluk şansının biteceğini belirtti.

Motorsport.com tarafından sorulduğunda Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse içinde bulunduğum durumda gerçekten kaybedecek hiçbir şeyim yok."

"Hedefim şampiyonluğu kazanmak ve yarın büyük riskler almazsam her şey bitecek."

"Yani gerçekten en iyisini yapmak istiyorum. Eğer agresif olmam gerekiyorsa olacağım ve eğer kaza yaparsak ya da başka bir şey olursa da bunun iyi bir nedeni olacak."

"Bu yüzden, sadece mümkün olan en iyi durumda olmak istiyorum. Tabii ki iyi bir ısınma turları yapmaya çalışacağım çünkü bu çok önemli olacak."

"Yarın iyi bir yarış çıkarmamız bizim için gerçekten önemli olacak." yanıtını verdi.

Quartararo, ıslak zemindeki hissini geliştirmek için her şeyi yaptıklarını ama sonunda hiçbir değişiklik olmadığını belirtti.

“Sanırım motosiklette bir sürücü olarak yapabileceğim her şeyi denedim; farklı şekilde fren yapmak, motosikleti farklı şekilde yatırmak, frenleri farklı kullanmak... Ama his her zaman aynıydı."

"Hep ön tarafı kaybediyordum, arkayı kaybediyordum, her zaman kayıyordum."

"Bu yüzden benim için anlaması çok zor bir his çünkü geçen yıl her ıslak seansta ilk 10'daydım ve bu yıl sahip olduğumuz durumla son beş sıradayız."

"Yani nedenini anlamak zor ve gerçekten sinir bozucu. Islak zeminde gerçekten iyi bir sürücü olmadığımı biliyorum ama böyle felaket de değilim."

Quartararo, Eylül ayındaki Katalonya galibiyetinden bu yana podyuma çıkmadı, ancak şampiyonluğu kazanacak kadar güçlü olduğunu düşünüyor.

"Yeterince güçlüyüm, çünkü her şey kontrolümüz altında olduğunda gayet hızlıyım."

“Geçen yıldan çok daha fazla mücadele ediyoruz ama şampiyonluk için savaşacak kadar güçlüyüm."

"Güçlü olmasaydım, bu yıl üç yarış kazanamaz ve bazı iyi yarışlar çıkaramazdım."