Quartararo: "Austin pisti MotoGP için güvenli değil"

MotoGP, geçen seneki yarışın iptal edilmesinin ardından 2019'dan sonra ilk kez COTA'ya geldi. O yarıştan sonra pistin belli bölümleri yeniden asfaltlanmıştı.

Teksas'taki halihazırda tümsekli yüzey, geride kalan dönemde daha da kötüleşmiş görünüyor. Cuma günkü seanslarda özellikle 2, 3 ve 10. virajlarda birçok sürücü sıkıntılı anlar yaşadı.

Cuma gününü Jack Miller ve Marc Marquez'in ardında 3. sırada tamamlayan Quartararo, pistin "MotoGP pisti olmadığını" söyledi.

Quartararo, "Bu daha çok motokros motosikleti ile antrenman yaptığım pistlere benziyor. Ancak çok daha hızlı ve MotoGP motosikleti ile sürüş yapıyoruz. Bu açıdan gerçekten kötüydü. 3 sene önce buranın yeniden asfaltlanması gerektiğini söylemiştik ancak daha da kötüye gitmiş durumda."

"Yarışmak için kabul edilebilir ancak ne diyeceğimi bilemiyorum. Şaka gibi."

"Bana göre burası MotoGP pisti değil. Burada yarışırken, tek turda sorun yok ancak 20 turda bazı kötü anlar göreceğiz."

"10. virajda çok fazla sallanma görüyorsunuz. Ancak buradaki tümsekler, olabilecek en kötü yerlerde çünkü 11. ya da 12. virajda tümsek olsa sorun olmaz çünkü onlar yavaş virajlar."

"Ancak 1., 2., 3. ve 10. virajlar tümsek olabilecek en kötü virajlar ve oralarda tümsekler var. Göreceğiz."

"Genelde güvenlik komisyonuna gitmem ancak ciddi durumlar olduğunda gideceğim ve bugün güvenlik açısından ciddi bir durum var. Pist güvenli değil. Bu yüzden pistin harika olmadığını ve her şeyin yeniden asfaltlanması gerektiğini söylemek gerek." dedi.

Quartararo ayrıca yarışın ilk turlarında bu tümseklerin herkesi zorlayacağını ve tehlikeli bir durum oluşturacağını söyledi.

Quartararo, "Bana göre tehlikeli, gerçekten tehlikeli. Yarışta ilk iki tur çok karmaşık olacak. Neler olacağını göreceğiz."

"2., 3. ve 10. virajları tümsekler olmadan bile gerçekten pistin tehlikeli yerleriydi. Şimdi tümseklerle, daha tehlikeli oldular." dedi.

2019 ve 2013 haricinde COTA'da katıldığı tüm yarışları kazanan Marquez de Quartararo'nun görüşlerine destek verdi.

Marquez, "Tümsekler sınırda. Pist yüzeyi açısından koşullar sınırda."

"Sorun şu ki, bunlar gerçek tümsek gibi değiller. Pist hareket ediyor, bu yüzden çok zor." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Son şampiyon Joan Mir ise pistin gelecek sene öncesinde düzgün bir şekilde asfaltlanmaması halinde MotoGP'nin bu pistte artık güvenli bir şekilde yarışma şansının olmadığını söyledi.

Mir, "Tüm sürücüler adına konuştuğumu düşünüyorum, gelecek sene geldiğimizde pist yeniden asfaltlanmamışsa, burada yarışma şansımız olmaz. Bunun için bazı çözümler var ancak bu tabii ki para gerektiriyor."

"Pahalı bir şey olabilir. Bu yüzden bir çözüm bulacaklar mı bilmiyorum. Ancak burada, her üç senede bir pisti yeniden asfaltlamaları gerekiyor gibi. Bu da çok para gerektiriyor. Bunun gerçekten zor olduğunu anlayabiliyorum ancak bir çözüm bulmamız gerek çünkü bu haliyle güvenli değil." dedi.

MotoGP, Brno pistini yeniden asfaltlayamayan Çekya GP'yi bu sene takvimden düşürmüştü. Bu açıdan gelecek sene öncesinde COTA da baskı altına girecek gibi görünüyor.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, diğer sürücülere göre daha da ileriye gitti ve bu hafta sonu dahi yarış yapmanın güvenli olmadığını söyledi.

Espargaro, "Yıllardır bu pistten şikayet ediyoruz ve burayı yeniden asfaltlamadılar. Buradaki tümsekler çok tehlikeli. 2015'teki motosikletler, günümüzdeki motosikletlerden daha yavaştı. Üzerinden 6 sene geçti ancak Marquez'in derecesi, 2015'teki tur rekoru 2:01.135'ten 2 sn daha yavaş."

"Bu pist çok tehlikeli ve bana göre pazar günü burada yarışmak çok tehlikeli." dedi.