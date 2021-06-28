Quartararo, Assen'de zafere giderken kol ağrısı olmasından korkmuş

Quartararo, mayıs ayındaki İspanya GP'de zafere giderken kol şişmesi yaşaması nedeniyle gerilemekten kurtulamamıştı.

O yarıştan beri Quartararo, koluyla alakalı çok fazla sorun yaşamadı ancak Assen pistinin fiziksel yapısı, Quartararo'nun kolunu zorlayan etmenlerden birisi oldu.

Yarışın başında Francesco Bagnaia'nın arkasında takılı kaldı ancak 6. turda hamlesini yaparak ilk sıraya yükseldi. O andan sonra Quartararo, yarışı üstün bir formla kazanmayı başardı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing leads at the race start Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, "Bu zor bir yarıştı. Gerçekten zor bir yarıştı çünkü Pecco'yu geçmekte zorlanıyordum ve tüm hafta sonu boyunca sağ kolumda sorun yaşadım."

"Ve yarışta, dürüst olmak gerekirse her tur 0.3 - 0.4 sn daha hızlı olabilirdim."

"Ancak gerçekten kötü hissediyordum ve yarışın orta noktasında dürüst olmalıyım ki biraz korktum."

"Ancak performansımı korudum ve mutlu olabilirim çünkü cumartesi günü Maverick ile mücadele ettik, o kazandı. Ancak puanlar pazar günü geldi. Bu yüzden mutluyum." dedi.

Quartararo, Assen'deki yarış zaferiyle bu sene 4. zaferini aldı ve en yakın rakibi Johann Zarco ile puan farkını 34'e yükseltti. Assen'deki yarışın ardından 5 yarışlık bir yaz tatili olacak.