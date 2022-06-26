Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Quartararo, Espargaro'ya çarptığı için uzun tur cezası aldı Sonraki / Bagnaia: "Düşmekten korkuyordum"
MotoGP / Hollanda GP Haberler

Quartararo, Assen MotoGP'deki çifte kazasının ardından "acemice hatasından" yakındı

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, Hollanda Grand Prix'sindeki çifte kazasını ve yarış dışı kalmasını "gerçekten aptalca ve acemice bir hata" olarak nitelendirdi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Vincent Lalanne-Sicaud
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Quartararo, Assen MotoGP'deki çifte kazasının ardından "acemice hatasından" yakındı
Haberi dinle

Quartararo, ikincilik için Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ile mücadele ediyordu ve yarışın 5. turunda, 5. virajda İspanyol'u geçerken Yamaha'sının önünü kaybetti ve düştü. Fransız sürücü, düşmesinin ardından Espargaro'ya da çarptı. Yamaha sürücüsü hasar alan motosikletine geri bindi. Espargaro, ise çakıla girerek 8.1 saniye kaybetti.

Quartararo, piste geri dönmeden önce dokuzuncu turda pite geldi ancak üç tur sonra beşinci virajda yeniden kaza yaptı.

Bu, Valensiya 2020'den bu yana Quartararo'nun ilk kez yarış dışı kalmasına sebep oldu ve yaz arasına girmeden önce lider götürdüğü şampiyonadaki puan farkı 21'e indi.

Yarıştan sonra Canal+'a konuşan Quartararo, "aptalca" hatasını eleştirdi ve takımın, yağış olma ve motosiklet değiştirme ihtimaline karşın yarışa devam etmek istediğini anlattı.

Quartararo, "Acemice bir hata yaptım, baştan itibaren fazla zorlamak istedim. Bu hatalar sayesinde ders çıkarıyorsunuz ama bu gerçekten aptalca bir hataydı. Çok iyi bir tempoyla gidebilir ve galibiyet için mücadele edebilirdik. Bu hatalar sayesinde öğreniyorsunuz." 

"Yeniden başlamak ve puan almak istedim ama motosiklette problem olduğunu gördüm. Durdum, takım da bana yağış ihtimaline karşın yarışmam gerektiğini söyledi ama yeniden başladığımda bir şeyin yanlış olduğunu anlayabiliyordum."

"Denedim ama kazayı analiz etmemiz gerekiyor. Arka tarafı ansızın kaybettim, bu yüzden ne söyleyeceklerini göreceğiz. Acemice bir hata yaptım." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing crash

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarıştan sonra Espargaro'nun yanına gidip özür dileyen Quartararo, Aprilia sürücüsünün bugün "kazanan" olması gerektiğini söyledi.

Espargaro'nun garajına neden gittiği sorulan Quartararo, şu cevabı verdi: "Özür dilemek için çünkü sahip olduğu tempo ile bugünün kazananı oydu."

"Sadece hatam için özür dilemeye gittim. Çok iyi bir yarış çıkardı."

"Bu pistte bir hata yaptık ama potansiyelimiz var. Bu yüzden, önceki yarışlar ile aynı olmasını umuyorum. Göreceğiz."

paylaşım
yorumlar
Quartararo, Espargaro'ya çarptığı için uzun tur cezası aldı
Önceki haber

Quartararo, Espargaro'ya çarptığı için uzun tur cezası aldı

Sonraki haber

Bagnaia: "Düşmekten korkuyordum"

Bagnaia: "Düşmekten korkuyordum"
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Miller, Assen MotoGP cezasını "saçmalık" olarak nitelendirdi Hollanda GP
MotoGP

Miller, Assen MotoGP cezasını "saçmalık" olarak nitelendirdi

Mir, Oliveira'nın start çizgisindeki kazasının ardından yarışının bittiğini düşünmüş Hollanda GP
MotoGP

Mir, Oliveira'nın start çizgisindeki kazasının ardından yarışının bittiğini düşünmüş

Quartararo, Espargaro'ya çarptığı için uzun tur cezası aldı Hollanda GP
MotoGP

Quartararo, Espargaro'ya çarptığı için uzun tur cezası aldı

Son Haberler

Miller, Assen MotoGP cezasını "saçmalık" olarak nitelendirdi
MotoGP MotoGP

Miller, Assen MotoGP cezasını "saçmalık" olarak nitelendirdi

Mir, Oliveira'nın start çizgisindeki kazasının ardından yarışının bittiğini düşünmüş
MotoGP MotoGP

Mir, Oliveira'nın start çizgisindeki kazasının ardından yarışının bittiğini düşünmüş

Bagnaia: "Düşmekten korkuyordum"
MotoGP MotoGP

Bagnaia: "Düşmekten korkuyordum"

Quartararo, Assen MotoGP'deki çifte kazasının ardından "acemice hatasından" yakındı
MotoGP MotoGP

Quartararo, Assen MotoGP'deki çifte kazasının ardından "acemice hatasından" yakındı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.