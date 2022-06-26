Quartararo, Assen MotoGP'deki çifte kazasının ardından "acemice hatasından" yakındı

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Quartararo, ikincilik için Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ile mücadele ediyordu ve yarışın 5. turunda, 5. virajda İspanyol'u geçerken Yamaha'sının önünü kaybetti ve düştü. Fransız sürücü, düşmesinin ardından Espargaro'ya da çarptı. Yamaha sürücüsü hasar alan motosikletine geri bindi. Espargaro, ise çakıla girerek 8.1 saniye kaybetti.

Quartararo, piste geri dönmeden önce dokuzuncu turda pite geldi ancak üç tur sonra beşinci virajda yeniden kaza yaptı.

Bu, Valensiya 2020'den bu yana Quartararo'nun ilk kez yarış dışı kalmasına sebep oldu ve yaz arasına girmeden önce lider götürdüğü şampiyonadaki puan farkı 21'e indi.

Yarıştan sonra Canal+'a konuşan Quartararo, "aptalca" hatasını eleştirdi ve takımın, yağış olma ve motosiklet değiştirme ihtimaline karşın yarışa devam etmek istediğini anlattı.

Quartararo, "Acemice bir hata yaptım, baştan itibaren fazla zorlamak istedim. Bu hatalar sayesinde ders çıkarıyorsunuz ama bu gerçekten aptalca bir hataydı. Çok iyi bir tempoyla gidebilir ve galibiyet için mücadele edebilirdik. Bu hatalar sayesinde öğreniyorsunuz."

"Yeniden başlamak ve puan almak istedim ama motosiklette problem olduğunu gördüm. Durdum, takım da bana yağış ihtimaline karşın yarışmam gerektiğini söyledi ama yeniden başladığımda bir şeyin yanlış olduğunu anlayabiliyordum."

"Denedim ama kazayı analiz etmemiz gerekiyor. Arka tarafı ansızın kaybettim, bu yüzden ne söyleyeceklerini göreceğiz. Acemice bir hata yaptım." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarıştan sonra Espargaro'nun yanına gidip özür dileyen Quartararo, Aprilia sürücüsünün bugün "kazanan" olması gerektiğini söyledi.

Espargaro'nun garajına neden gittiği sorulan Quartararo, şu cevabı verdi: "Özür dilemek için çünkü sahip olduğu tempo ile bugünün kazananı oydu."

"Sadece hatam için özür dilemeye gittim. Çok iyi bir yarış çıkardı."

"Bu pistte bir hata yaptık ama potansiyelimiz var. Bu yüzden, önceki yarışlar ile aynı olmasını umuyorum. Göreceğiz."