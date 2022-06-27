Quartararo, Assen MotoGP cezası için hakemlere öfkeli

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Yamaha sürücüsü Assen'de gerçekleştirilen yarışın beşinci turunda Aprilia sürücüsü Espargaro'yu geçmeye çalışırken kaza yaptı ve İspanyol'a çarptı.

Espargaro bu temasın ardından çakıllara girdi ve ikinci sıradan 15. sıraya geriledi. Aprilia sürücüsü, 8.5 saniye kaybetti ve nihayetinde dördüncü sırada finiş gördü.

Kaza, inceleme altına alındı ve hakemler, Quartararo'ya Britanya Grand Prix'si için uzun tur cezası verdiler.

Bu ceza sosyal medyada büyük tepki çekti ve Quartararo, hayal kırıklığını Instagram üzerinden dile getirdi.

Quartararo, "Bir sonraki yarış için uzun tur cezası... Artık geçiş yapmaya çalışamıyorsunuz çünkü fazla hırslı olduğunuzu düşünüyorlar."

"Yılın başından beri bazı sürücüler 'yarış kazaları' yaşadılar ama görünüşe göre benimki fazla tehlikeliydi."

"Hakemlere yaptıkları harika iş için tebrikler. Bir sonraki sefer ceza alacağımı düşünmemek için geçiş yapmaya çalışmayacağım." dedi.

Yamaha patronu Massimo Meregalli ise Quartararo'nun cezasının ağır olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Yarışa iyi bir performans koyma umuduyla başladık."

"Bu yarış için iyi hazırlanmıştık ama yarış böyle bir şey."

"Fabio'nun ilk kazasını bir yarış kazası olarak görüyoruz ve bir sonraki yarış için ona bir ceza verme kararının ağır olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda beraberinde hiç kimseye hasar vermediğini ve Aleix'in yine de puan aldığını düşünürsek, bunun önceki yarışlarda ceza verilmeyen kazalar ile tutarsız olduğuna inanıyoruz."

"Bu arayı, yarışı sindirmek için kullanacağız ve Silverstone'a yarışmaya hazır bir şekilde döneceğiz."

Bu son ceza, LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami'nin Barselona'da Alex Rins ve Francesco Bagnaia'yı da beraberinde götürdüğü 1. tur kazası için bir ceza almadan kurtulmasının ardından, hakemlerin verilen cezalardaki tutarlılığı hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Tıpkı bir hafta önce Mugello'da Rins ile yaptığı kaza gibi, bu olay da bir yarış kazası olarak değerlendirilmişti.

Rins, Barselona'daki Nakagami kazasının ardından mevcut hakemlerin yetersiz olduğunu söyleyerek öfkelenmişti.

Sürücüler uzun süredir pist sınırı cezalarına karşı da hayal kırıklıklarını dile getiriyorlar.

Eski Dünya Superbike sürücüsü Chaz Davies, Twitter üzerinden, şimdiki hakemlerin yalnızca sürücülerin pistte mücadele etmelerini engellediklerini bildirdi.

Davies şunları yazdı: "FIM MotoGP hakemleri paneli: sürücüleri gelecekte gerçekten yarışmaktan uzaklaştırarak harika bir iş yapıyor."

"Talihsiz bir yarış kazasını bariz pervasız sürüşten ayırmakta temel bir başarısızlık var."

Ducati sürücüsü Jack Miller da Assen'de Maverick Vinales'i engellediği için aldığı cezaya sinirlendi ve "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Quartararo, 5. virajdaki olayın ardından Assen yarışına yeniden katıldı ancak bozuk bir çekiş kontrol sensörü nedeniyle 12. turda aynı virajda tekrar kaza yaptı.

Daha sonra, ilk kazasında pite gelmesinin ardından kendisini tekrar piste yollayan takım kararını sorguladı ve kendini yaralamadığı için" şanslı" olduğunu söyledi.