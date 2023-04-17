Quartararo: "Arkanızdan Ducati gelirken sakin kalmak zor"

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Teksas'taki mücadelede oldukça iyi bir performans sergileyen ve zayıf Yamaha ile podyuma tutunmayı başaran Quartararo, buna rağmen ne galibiyete ulaşan Alex Rins ile, ne de geriden gelip kendisini geçen Luca Marini ile aynı tempoda değildi.

Öyle ya da böyle bu sezonki ilk podyumuna ulaşan Quartararo, yine de Ducati ile mücadele ederken özellikle düzlüklerde "sakin kalamadığını" itiraf ediyor.

Yarıştan sonra konuşan Quartararo, "Uzun, zorlu bir yarıştı."

"Sorunumuzun özellikle güç, hızlanma ve yol tutuşu olduğunu biliyoruz. Bu pistte yol tutuşu kaybedebileceğiniz -ilk viraj, 11. viraj, 20. viraj gibi- pek çok nokta var."

"Bu alanda bir adım atmamız gerekiyor. Bunu kabul etmek zor, ancak düzlüklerde arkanızdan bir roket gelirken [Ducati] sakin kalmak daha da zor."

"Ama dürüst olmak gerekirse, oldukça sakindim ve bu iyi bir şey."

"Kendimi mutlu hissediyorum, özellikle de takım için. Jerez'in bize motivasyon ve özgüven getireceğini düşünüyorum."

"Bu yüzden, evet, kendimi mutlu hissediyorum ve umarım yakında ileriye doğru bir adım atabiliriz."

"Halen zorlanıyoruz, evet, ancak en azından kutlamalardan sonra takımdaki herkesin biraz da olsa mutlu hissetmesi harika olacak." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Bob Meyer