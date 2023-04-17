Önceki / Bagnaia'ya göre COTA'daki hatasının sorumlusu kendisi değil
MotoGP / Amerika GP Haberler

Quartararo: "Arkanızdan Ducati gelirken sakin kalmak zor"

Fabio Quartararo, Ducati'nin düzlük hızını gördüğünde kendini sakinleştiremediğini itiraf ediyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Quartararo: "Arkanızdan Ducati gelirken sakin kalmak zor"
Haberi dinle

Teksas'taki mücadelede oldukça iyi bir performans sergileyen ve zayıf Yamaha ile podyuma tutunmayı başaran Quartararo, buna rağmen ne galibiyete ulaşan Alex Rins ile, ne de geriden gelip kendisini geçen Luca Marini ile aynı tempoda değildi.

Öyle ya da böyle bu sezonki ilk podyumuna ulaşan Quartararo, yine de Ducati ile mücadele ederken özellikle düzlüklerde "sakin kalamadığını" itiraf ediyor.

Yarıştan sonra konuşan Quartararo, "Uzun, zorlu bir yarıştı."

"Sorunumuzun özellikle güç, hızlanma ve yol tutuşu olduğunu biliyoruz. Bu pistte yol tutuşu kaybedebileceğiniz -ilk viraj, 11. viraj, 20. viraj gibi- pek çok nokta var."

"Bu alanda bir adım atmamız gerekiyor. Bunu kabul etmek zor, ancak düzlüklerde arkanızdan bir roket gelirken [Ducati] sakin kalmak daha da zor."

"Ama dürüst olmak gerekirse, oldukça sakindim ve bu iyi bir şey."

"Kendimi mutlu hissediyorum, özellikle de takım için. Jerez'in bize motivasyon ve özgüven getireceğini düşünüyorum."

"Bu yüzden, evet, kendimi mutlu hissediyorum ve umarım yakında ileriye doğru bir adım atabiliriz."

"Halen zorlanıyoruz, evet, ancak en azından kutlamalardan sonra takımdaki herkesin biraz da olsa mutlu hissetmesi harika olacak." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Bob Meyer

paylaşım
yorumlar

Bagnaia'ya göre COTA'daki hatasının sorumlusu kendisi değil
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
"Austin'deki pist yapısı, Sprint yarışındaki agresifliği maskeledi"

"Austin'deki pist yapısı, Sprint yarışındaki agresifliği maskeledi"

MotoGP
Amerika GP

"Austin'deki pist yapısı, Sprint yarışındaki agresifliği maskeledi" "Austin'deki pist yapısı, Sprint yarışındaki agresifliği maskeledi"

MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi

MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi

MotoGP
Amerika GP

MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi

Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"

Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"

MotoGP
Amerika GP

Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum" Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo: "Rakiplerimizle mücadele etmemiz mümkün değil"

Quartararo: "Rakiplerimizle mücadele etmemiz mümkün değil"

MotoGP
Portekiz GP

Quartararo: "Rakiplerimizle mücadele etmemiz mümkün değil" Quartararo: "Rakiplerimizle mücadele etmemiz mümkün değil"

Quartararo, Yamaha'nın son gün attığı adımdan memnun

Quartararo, Yamaha'nın son gün attığı adımdan memnun

MotoGP
Portimao Mart testi

Quartararo, Yamaha'nın son gün attığı adımdan memnun Quartararo, Yamaha'nın son gün attığı adımdan memnun

Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"

Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"

MotoGP
Portimao Mart testi

Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir" Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"

Son Haberler

"Alonso, 'iş ahlakıyla' Aston Martin'e liderlik ediyor"

"Alonso, 'iş ahlakıyla' Aston Martin'e liderlik ediyor"

F1 Formula 1

"Alonso, 'iş ahlakıyla' Aston Martin'e liderlik ediyor" "Alonso, 'iş ahlakıyla' Aston Martin'e liderlik ediyor"

Felipe Drugovich, Maserati ile Formula E çaylak testine katılacak!

Felipe Drugovich, Maserati ile Formula E çaylak testine katılacak!

FE Formula E
Berlin ePrix I

Felipe Drugovich, Maserati ile Formula E çaylak testine katılacak! Felipe Drugovich, Maserati ile Formula E çaylak testine katılacak!

Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı

Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi

Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı

DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü!

DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü!

DTM DTM

DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü! DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.