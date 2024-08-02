Quartararo: "Arbolino MotoGP'de Pramac ile yarışmaya hazır"

Fabio Quartararo, Moto2 yarış galibi Tony Arbolino'nun önümüzdeki yıl MotoGP'ye geçmesi için kamuoyunda destek verdi ve onun Yamaha'nın yeni uydu takımı Pramac için iyi bir tercih olacağını düşündüğünü belirtti.

Trackhouse sürücüsü Miguel Oliveira'nın önümüzdeki yıl Pramac'ı yöneteceği neredeyse kesinleşmişken, dikkatler 2025 gridindeki son kalan yerlerden biri olan İtalyan takımındaki ikinci koltuğa çevrildi.

Pramac'ın Oliveira'yı genç sınıflardan gelen bir sürücü ile eşleştirmek istediği anlaşılmakla beraber, başlangıçta MT Helmets - MSI sürücüsü Sergio Garcia bu koltuk için öne çıkan aday olarak görülmüştü.

Ancak, İtalyan sürücü Moto2'de dördüncü sezonunda zorlu bir dönem geçirmesine rağmen Marc VDS sürücüsü Arbolino da son haftalarda devreye girdi.

2023 şampiyonluk mücadelesinde şu anki Tech3 MotoGP sürücüsü Pedro Acosta'nın ardından ikinci olduktan ve üç zafer kazandıktan sonra, Arbolino bu yıl en yüksek altıncı sırayı alabildi ve şu anda şampiyonada ilk 10'un dışında yer alıyor.

Ancak 23 yaşındaki sürücü Andorra'ya taşındığından beri Yamaha fabrika sürücüsü Quartararo ile iyi bir ilişki içinde ve Fransız sürücü onu Pramac'taki ikinci koltuk için destekliyor.

Quartararo kararda doğrudan söz sahibi olmasa da Pramac'ın isim sponsoru Prima ile aynı şekilde bazı etkilere sahip.

Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto3'te 2020'de orta sınıfa yükselmeden önce ikinci olan Arbolino hakkındaki görüşü sorulduğunda Quartararo, "Bana göre, o hazır, arkadaşım olduğu için onu oraya itmiyorum.”

"Bu yıl onun için kolay olmadı. Yeni Pirelli lastiklerinden veya onunla nasıl çalıştıklarından mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama o üst üste 10'dan fazla podyum yapan sürücülerden biri oldu. Bana göre o hazır ve sadece bu yıl gerekli sonuçları göstermedi.”

“Ama benim durumum da tamamen aynıydı. Moto2'de ikiden fazla yarış kazanamadım, üçten fazla podyuma çıkamadım ve hemen MotoGP'ye hazırdım.”

"Yani bana göre o hazır. Şimdi bana gerçekten yakın yaşıyor ve ne kadar çok çalıştığını biliyorum ve MotoGP'ye geçmeye hazır olduğunu biliyorum." dedi.

Kariyerinin erken dönemlerinde bir sonraki yıldız olarak görülen Quartararo, Moto2'de geçirdiği iki sezonda zorluklar yaşadı ve sadece 2018'de Barselona'da bir zafer kazandı. Ancak, Petronas SRT ile ilk sezonunda birinci sınıfta beşinci oldu.

Yamaha'nın Pramac'ı bünyesine katması ve MotoGP programını dört eşit motosikletle genişletmesi nedeniyle, Pramac'ta en kaliteli sürücülere sahip olmak 2021 şampiyonu için önemli.

Japon üretici, bu hafta sonu Britanya Grand Prix'si öncesinde Alex Rins ile bir anlaşma imzalayarak 2025'e aynı kadroyla gitmeyi garantiledi.

Yamaha'nın kendini yeniden inşa etmeye çalıştığı bir dönemde devamlılığın önemi sorulduğunda, 25 yaşındaki sürücü, "Bence harika. Alex bu yıl iyi bir iş çıkardı.”

“Sürüş stili tamamen farklı olsa bile yaptığı geri bildirimler benimle aynı.”

"Gelecek yıl iki motosikletle daha birlikte, testler de güzel olacak. Gerçekten iyi bir şekilde çalışıyoruz." diye cevapladı.