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MotoGP / Fransa GP / Son dakika

Quartararo: "Aptalca bir hatayla şampiyonluk mücadelesini kaybedebilirim"

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Quartararo: "Aptalca bir hatayla şampiyonluk mücadelesini kaybedebilirim"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Fabio Quartararo, Fransa'da ilk gün yağmur nedeniyle düşmenin çok kolay olduğunu, bu yüzden düşerek şampiyonluk mücadelesine zarar vermek istemediğini söyledi.

Petronas SRT Yamaha sürücüsü, tamamen yağmurlu ilk seansın ardından 18. sıradaydı. Quartararo, günün sonunda liderin 1.133 sn arkasında kaldı ve Q2'ye doğrudan geçme şansını yakalayamadı.

Quartararo'nun 8 puan gerisinde bulunan Suzuki sürücüsü Joan Mir ise günü 9. sırada tamamladı.

Antrenman raporları:

Quartararo, "Bu koşullarda dikkatli oldum çünkü 2. antrenmanda atacağım iki tur, büyük fark yaratmazdı."

"Marini'nin 4. virajdaki kazasını gördünüz. Burada Maverick ile tur zamanlarımız arasında büyük fark vardı."

"Bu açıdan, bu koşullar zorluydu ve cumartesi gününün daha iyi olacağını biliyoruz. Sakin olmayı ve aptalca hatalar yapmamayı tercih ettim. Bu yüzden bugün gerçekten sakin oldum. Bu gerçekten önemliydi. Bu tür şartlarda şampiyonayı gerçekten kolayca kapatabilirsiniz." dedi.

 

Quartararo, geçen ayki açıklamasında şampiyonluğu düşünmediğini ve her yarışa ayrı yaklaştığını söylemişti. Ancak son dönemde yaşananlara bakılırsa Quartararo'nun düşünce yapısı değişmiş gibi görünüyor.

Quartararo, "Şampiyonayı düşünmediğimi söyleyemem. Şampiyonluk şansımızı kaybedeceğimiz şeyler yapmamamız lazım."

"Potansiyelimiz hakkında açık olmalıyız. Dünya şampiyonu olma şansımız var, bu yüzden her yarışa ayrı ayrı yaklaşıyoruz."

"Bu tür koşullarda pek risk almadığım doğru çünkü günün sonunda sürekli olarak sınırda olmamız gerekmiyor. Ne zaman limitte olmam gerektiğini biliyorum. Bugün bu şekilde sürmek doğru olandı."

"Bugün benim için her şey harikaydı çünkü zorluydu. Her zaman hızlı olmak ve ilk sırada olmak istiyorum ancak bugün sakin olma günüydü." dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Editör Lewis Duncan

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