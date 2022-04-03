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Önceki / MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro, ısınma turlarında Quartararo'nun önünde lider
MotoGP / Arjantin GP Haberler

Quartararo, Aprilia'nın Arjantin MotoGP'de gruptan kopmasından korkuyor

Son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, pole sahibi Aleix Espergaro ve Aprilia'nın Arjantin GP'de gruptan kopmasından korkuyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Quartararo, Aprilia'nın Arjantin MotoGP'de gruptan kopmasından korkuyor
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Espergaro, modern MotoGP döneminde cumartesi günü Termas de Rio Hondo'da ilk pole'ünü aldı ve antrenmanda en hızlı yarış temposuna sahip sürücülerden biriydi.

Aprilia, geçtiğimiz sezondan beri gridin önüne doğru sabit bir ilerleme gösterdi ve Espargaro'nun geçtiğimiz ay Katar'daki dördüncülüğü, İtalyan markanın yarış galibiyetine en çok yaklaştığı andı.

Quartararo, Espergaro'nun pole'ünün pek sürpriz olmadığını ama İspanyol'un yarışta iyi bir start alarak gruptan ayrılmasından korktuğunu söyledi.

Quartararo, "Şaşırdım ama pole pozisyonuna değil çünkü ikinci antrenmanda, birinci ve ikinci sırada yer aldılar."

"Yani pole pek sürpriz olmadı. Ancak Aleix'in yumuşak lastikteki tempoya nasıl ulaştığına şaşırdım, harikaydı."

"Bu yüzden iyi bir start alırsa gruptan kopma ihtimali yüksek."

"Ancak tempo açısından az bir farkımız var çünkü tek turumu, ikinci antrenmanda 15 tur attığım orta lastikle attım ve 1:39.2 yaptım."

"Yarıştaki lastik tüketimine bakacağız ve nasıl olduğunu göreceğiz." dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espergaro'nun kardeşi Pol, Aprilia sürücüsünün yarışın "asıl ismi" olduğunu ama Maverick Vinales'ın hızının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Kardeşinin favori isim olup olmadığı sorulan Honda sürücüsü şunları söyledi: "Evet kesinlikle. Asıl isim kesinlikle Aleix olacak."

"Ancak Maverick de hızlı, Aprilia hızlı! FabiO da çok hızlı ama Aprilia kesinlikle harika bir performans sergiledi."

"Yaptıkları ve ne kadar hızlı oldukları hayret verici."

"Umarım pist değişmeye, gelişmeye devam eder ve Honda, daha fazla tutuş sayesinde hızlanır." 

"Ancak bunun o kadar güzel ve kolay olacağını sanmıyorum."

"Bir kardeş olarak mutluyum ve bir rakip olarak diğerlerine kıyasla onun pole'de olmasını tercih ederim. Biraz can acıtıyor ama mutluyum. Sonuçta, sıkı çalışma karşılığını verir."

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