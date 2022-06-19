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MotoGP / Almanya GP Haberler

Quartararo: "Antrenman turlarının ardından bu sonucu beklemiyordum"

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, Cumartesi günü MotoGP Almanya Grand Prix'si sıralama turlarına katılmadan önce "zihnini devre dışı bıraktığını" ve elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Quartararo: "Antrenman turlarının ardından bu sonucu beklemiyordum"
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Yamaha sürücüsü cuma günü motosikletten ve yol tutuştan memnun değildi ve bu durum üçüncü antrenman seansında da devam etti.

Fakat sıralama turlarında iyi bir adım atan Fransız sürücü, ikinci en iyi zamanı yaptı.

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nin sadece 0.076 saniye ardında kalan Quartararo, yarış için oldukça iyi bir pozisyon elde etmiş durumda.

Quartararo, tek turda yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında ihtiyaç duyduğu turu atabilmek adına "zihnini kapatması gerektiğini" ve aldığı sonucun kendisini tatmin ettiğini belirtti.

Quartararo, "Oldukça mutluyum çünkü hem Cuma hem de Cumartesi sabahı yumuşak lastikle ilk beşe girmeyi başaramadık."

"Sonrasında sıralama turlarında zihnimi biraz kapattım ve her şeyi bir kenara bırakıp, mümkün olan en iyi turu atmaya odaklandım."

"İkincilik harika. Ayrıca dördüncü antrenmanda her iki lastikle yakaladığımız tempo da çok iyiydi."

"Yani seçimimiz ne olursa olsun yarış için büyük bir potansiyele sahip olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, üçüncü antrenman seansının sonuna doğru kaskındaki vizörün kırıldığı garip bir an da yaşadı.

Quartararo, vizör sorununun kendi hatası olduğunu çünkü bunu düzgün şekilde yerine oturtmadığını dile getirdi.

Geçen yıl da tulumunun fermuarı açılan Quartararo, yaşadığı sorunlarla ilgili şöyle dedi: "Biliyorsunuz, ben her zaman garip şeyler yapmayı severim (şaka yapıyor)"

"Piste çıktım fakat onu çok iyi kapatmamıştım. Önümde bazı sürücüler vardı ve arkamdaki Aleix'in çok hızlı gittiğini biliyordum."

"Bu yüzden arkama baktım ve o esnada vizör yerinden çıktı."

"Sanırım biraz benim hatamdı. Bu yüzden pek kızmadım."

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