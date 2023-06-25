Quartararo: "Ana yarışta da yerimizi koruyabiliriz"
2021 MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo, Assen'deki ana yarışta yerlerini koruyabilecekleri konusunda umutlu.
Zor zamanlardan geçiren ve son birkaç haftadır takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin de gerisinde kalmaya başlayan Quartararo'nun Assen'de moral bulduğu söylenebilir.
Sıralama turlarını dördüncü sırada tamamlayan Quartararo, sprint yarışında ise Brad Binder'ın cezası sayesinde üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.
Yarışın ardından konuşan Quartararo, sözlerine "Brad'i geçmemin tek yolu buydu!" şeklinde bir şaka yaparak başladı.
"Ancak genele bakarsak kendisine göre tempom daha yüksekti, sadece bir türlü geçemedim. Yapabileceğim tek şey yerimi korumaktı; dördüncü başladım, dördüncü bitirdim."
"Ancak daha iyi bir startla belki daha da yukarılarda kalabiliriz -hiç olmazsa bu pistte. Bazı pistlerdeyse ne kadar önde başlarsanız başlayın önemi yok." dedi.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Dar ve geçişe izin vermeyen doğasının yanı sıra Assen'in her zaman Yamaha için iyi bir piste olduğunu söyleyebiliriz: bu pistteki son beş yarışın üçünü Yamaha sürücüleri kazandı.
Yamaha'nın bu formundan umut bulan Quartararo için şu anki asıl endişe, antrenman turlarında yaptığı kazanın bir sakatlığa sebep olup olmadığı.
Bu konuda da konuşan Quartararo, "Yarıştan önce ağrı kesici aldım, böylece ağrım azaldı. Tek sorun sola dönüşlerde bacağımın çok titremesiydi."
"Umarım yarın bu konuda bir sıkıntı yaşamam. Ağrı açısından iyi olacağım, mesele sadece yarış sırasında bacaklarımın nasıl hareket ettiği." dedi.
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