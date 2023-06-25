Kayıt Ol
Önceki / Marquez, sıralama kazasından ötürü Bastianini'den özür diledi
MotoGP / Hollanda GP Haberler

Quartararo: "Ana yarışta da yerimizi koruyabiliriz"

2021 MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo, Assen'deki ana yarışta yerlerini koruyabilecekleri konusunda umutlu.

Ekleyen:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Zor zamanlardan geçiren ve son birkaç haftadır takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin de gerisinde kalmaya başlayan Quartararo'nun Assen'de moral bulduğu söylenebilir.

Sıralama turlarını dördüncü sırada tamamlayan Quartararo, sprint yarışında ise Brad Binder'ın cezası sayesinde üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Quartararo, sözlerine "Brad'i geçmemin tek yolu buydu!" şeklinde bir şaka yaparak başladı.

"Ancak genele bakarsak kendisine göre tempom daha yüksekti, sadece bir türlü geçemedim. Yapabileceğim tek şey yerimi korumaktı; dördüncü başladım, dördüncü bitirdim."

"Ancak daha iyi bir startla belki daha da yukarılarda kalabiliriz -hiç olmazsa bu pistte. Bazı pistlerdeyse ne kadar önde başlarsanız başlayın önemi yok." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dar ve geçişe izin vermeyen doğasının yanı sıra Assen'in her zaman Yamaha için iyi bir piste olduğunu söyleyebiliriz: bu pistteki son beş yarışın üçünü Yamaha sürücüleri kazandı.

Yamaha'nın bu formundan umut bulan Quartararo için şu anki asıl endişe, antrenman turlarında yaptığı kazanın bir sakatlığa sebep olup olmadığı.

Bu konuda da konuşan Quartararo, "Yarıştan önce ağrı kesici aldım, böylece ağrım azaldı. Tek sorun sola dönüşlerde bacağımın çok titremesiydi."

"Umarım yarın bu konuda bir sıkıntı yaşamam. Ağrı açısından iyi olacağım, mesele sadece yarış sırasında bacaklarımın nasıl hareket ettiği." dedi.

paylaşım
yorumlar

Marquez, sıralama kazasından ötürü Bastianini'den özür diledi
Daha fazlası
Richard Asher
Bezzecchi: "Podyumu kaybedeceğim için çok korktum"

Bezzecchi: "Podyumu kaybedeceğim için çok korktum"

MotoGP
Hollanda GP

Bezzecchi: "Podyumu kaybedeceğim için çok korktum" Bezzecchi: "Podyumu kaybedeceğim için çok korktum"

Moto2 Hollanda: Jake Dixon ilk kez kazandı, Acosta şampiyonadaki farkı azalttı

Moto2 Hollanda: Jake Dixon ilk kez kazandı, Acosta şampiyonadaki farkı azalttı

Moto2
TT Assen

Moto2 Hollanda: Jake Dixon ilk kez kazandı, Acosta şampiyonadaki farkı azalttı Moto2 Hollanda: Jake Dixon ilk kez kazandı, Acosta şampiyonadaki farkı azalttı

MotoGP sürücülerine göre Assen'de pist limitlerini ihlal etmek çok kolay

MotoGP sürücülerine göre Assen'de pist limitlerini ihlal etmek çok kolay

MotoGP
Hollanda GP

MotoGP sürücülerine göre Assen'de pist limitlerini ihlal etmek çok kolay MotoGP sürücülerine göre Assen'de pist limitlerini ihlal etmek çok kolay

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo 2021 ayarlarına dönüş yaptığını itiraf ediyor

Quartararo 2021 ayarlarına dönüş yaptığını itiraf ediyor

MotoGP
Fransa GP

Quartararo 2021 ayarlarına dönüş yaptığını itiraf ediyor Quartararo 2021 ayarlarına dönüş yaptığını itiraf ediyor

Quartararo, Yamaha'nın motosikletini nasıl geliştireceğini anladığından "emin değil"

Quartararo, Yamaha'nın motosikletini nasıl geliştireceğini anladığından "emin değil"

MotoGP
Fransa GP

Quartararo, Yamaha'nın motosikletini nasıl geliştireceğini anladığından "emin değil" Quartararo, Yamaha'nın motosikletini nasıl geliştireceğini anladığından "emin değil"

Quartararo: "MotoGP hakemleri, Jerez cezasıyla ilgili 'net bir açıklama' yapmadı"

Quartararo: "MotoGP hakemleri, Jerez cezasıyla ilgili 'net bir açıklama' yapmadı"

MotoGP
İspanya GP

Quartararo: "MotoGP hakemleri, Jerez cezasıyla ilgili 'net bir açıklama' yapmadı" Quartararo: "MotoGP hakemleri, Jerez cezasıyla ilgili 'net bir açıklama' yapmadı"

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Morbidelli iddialı: "Basın mensupları tempomu ne kadar arttırdığımı fark edemedi!"

Morbidelli iddialı: "Basın mensupları tempomu ne kadar arttırdığımı fark edemedi!"

MotoGP
Almanya GP

Morbidelli iddialı: "Basın mensupları tempomu ne kadar arttırdığımı fark edemedi!" Morbidelli iddialı: "Basın mensupları tempomu ne kadar arttırdığımı fark edemedi!"

Morbidelli: "Rossi, Yamaha sorunları boyunca 'beni hayatta tuttu'"

Morbidelli: "Rossi, Yamaha sorunları boyunca 'beni hayatta tuttu'"

MotoGP
İtalya GP

Morbidelli: "Rossi, Yamaha sorunları boyunca 'beni hayatta tuttu'" Morbidelli: "Rossi, Yamaha sorunları boyunca 'beni hayatta tuttu'"

Locatelli, Yamaha ile iki senelik yeni sözleşme imzaladı

Locatelli, Yamaha ile iki senelik yeni sözleşme imzaladı

World Superbike

Locatelli, Yamaha ile iki senelik yeni sözleşme imzaladı Locatelli, Yamaha ile iki senelik yeni sözleşme imzaladı

Son Haberler

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

F1 Formula 1

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

Horner: "Perez'e destek olacağız"

Horner: "Perez'e destek olacağız"

F1 Formula 1
Kanada GP

Horner: "Perez'e destek olacağız" Horner: "Perez'e destek olacağız"

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

F1 Formula 1
Kanada GP

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik" Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

FE Formula E
Portland

DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol