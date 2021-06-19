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MotoGP / Almanya GP Haberler

Quartararo, Almanya GP’de Marquez’in işini zorlaştırmak istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Fabio Quartararo, Almanya Grand Prix'sinde galibiyet mücadelesinde Marc Marquez'in “işini zorlaştırmak” istiyor ancak Honda sürücüsü zaferi kazanırsa da "mutlu olacağını" belirtiyor.

Quartararo, Almanya GP’de Marquez’in işini zorlaştırmak istiyor

Honda sürücüsü Marquez, Sachsenring’de 2010’dan bu yana hiç yenilmedi ve yarış hafta sonu öncesinde, pistin saat yönünün tersine doğru olan tasarımı sayesinde bu sezon ilk kez “fiziksel sınırlamalar olmadan” yarışacağını dile getirdi.

Yamaha sürücüsü Quartararo ise KTM’den Miguel Oliveira’nın 0.2 saniye gerisinde cuma gününü ikinci sırada tamamlarken Marquez, son dakikalarda bir zaman turu atmayarak 12. sıraya yerleşti.

Quartararo, 2019’da ilk galibiyetini almak için mücadele ettiği zamanlarda Marquez’in onu oldukça zorladığını ve şimdi ise bunu yapma sırasının kendisinde olduğunu şakayla karışık bir şekilde söyledi.

Quartararo, cuma günü verdiği demeçte, "Yani, zaten onun güçlü olduğunu hissediyordum ve şu an da aynı görüşteyim."

“2019'da, ilk zaferimi elde etmek için mücadele ederken işimi çok zorlaştırdığını hatırlıyorum, bu yüzden ben de aynı şeyi yapmaya çalışacağım."

"Ancak çok hızlı gibi görünüyor, temposu çok iyi."

“Bu pistte gerçekten çok hızlı olduğunu biliyoruz ve bunu söyleyecek sayılı kişilerden biriyim ama o, gerçekten zor zamanlar geçirdi ve gerçekten iyi bir sonuç alırsa onun için mutlu olacağım."

“Ancak onun için mutlu olacağım, bizim için değil. Bu yüzden, burada iyi bir sonuç elde etmeye çalışmalı ve galibiyeti kazanmasını engellemek için çabalamalıyız."

“Fakat galibiyet kazanmak ve podyum için mücadele etmek için buradayım. Bu yüzden bu olasılık, şu anda aklımda değil."

“Yine de [kazanabilirse onun için] iyi bir şey olurdu.” dedi.

Quartararo, ikinci antrenman seansının büyük bir kısmını, kullanılmış orta hamurla lastiklerle tur hızı üzerinde çalışarak geçirdi ve sürekli 1:22 saniye civarında turlar attı.

Kullanılmış lastiklerle formundan memnun olan Quartararo, yine de Yamaha'sının verdiği genel hissin daha iyi olabileceğini kabul ediyor.

Şampiyona lideri, "Lastiklerim 33 veya 34 tur sonrasında bitti ve bu gerçekten uzun sürdü." 

“Diğer sürücülerle kıyaslamadım ama kendimi oldukça iyi hissediyorum."

"32 turluk lastiklerle 1:22.5 yapmayı başardım.

“Bu, sabah kullandığım lastikti bu yüzden, oldukça iyi hissediyorum ve hatta bunu, biraz daha geliştirebileceğimizi düşünüyorum çünkü motosiklet, özellikle ön tarafta çok iyi hissettirmiyordu."

“Yani, yarın için bazı fikirlerimiz var ama şu anda çok geride değiliz, bu yüzden bugünden memnunum.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing crash

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, ilk antrenman seansında yaptığı kaza sonrasında yerde kaldı ve başlangıçta omzuna zarar vermiş gibi gözüküyordu.
Eline aldığı darbeden biraz acı çektiğini ve o anda yaralandığından “korktuğunu” itiraf etti.
“Elim biraz ağrıyordu ama bu sadece aldığı darbenin bir sonucuydu ve sorun yoktu." 

“Yani, ikinci antrenman seansında bunu hissetmedim bile, bu yüzden sıkıntı yaşamadım. O anda biraz korkmuştum ama her şey yolunda.”

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