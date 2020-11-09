Quartararo: "Alışılmadık MotoGP formu canımı yakıyor"

Geçtiğimiz sene iyi bir çıkış senesi geçiren Petronas Yamaha sürücüsü, 2020’ye şampiyonanın favori pilotu olarak başlarken Jerez’deki ilk 2 yarıştan da galibiyetle ayrılması konumunu sağlamlaştırmıştı.

Fakat 2020’deki tek diğer podyumu Katalunya GP’si galibiyeti olurken bunların haricinde sadece 1 tane daha ilk 5 sonucu alabildi, bu da 2019’da aldığı 7 podyuma kıyasla düşük bir performans.

Yine de Quartararo şampiyonada Avrupa GP’si galibi Joan Mir’in sadece 14 puan gerisindeydi ama yarışın ilk turunda 11.likten ilerlemeye çalışırken 8. virajda kaza yapması tüm şampiyonluk ümitlerini söndürdü.

Bu sezonki istikrarsız performansı sorulduğunda Quartararo: “Canımı çok yakıyor çünkü motosikletle ve kendimle yaşadığım problemlerim sebebiyle zorluk çekiyoruz, sezonumdan mutlu değilim.”

“Tabii ki her şey iyi gittiğinde dışarıdan mükemmel görünüyor. Ama mesela Le Mans halihazırda motosikletin mükemmel olduğu bir pistti, galibiyet için savaşabilirdik ama ıslak zeminde 9.lukta kaldım.”

“Ama bir kazan-kaybet durumundayız, ya çok iyiyiz ya da tamamen kaybolmuş oluyoruz. Bence Avusturya’daki 2 yarıştan sonra halen şampiyonaya liderlik etmem çok garipti.”

“Misano’daki kaza ve Emilia Romagna’daki 4.lük sonrasında da garipti, Andrea’nın (Dovizioso) sadece 1 puan gerisindeydim.”

“Geçen sene 5. ya da 6. olurdum, o yüzden bu sene bence işini iyi yapan sadece birkaç sürücüden biri Joan; istikrarlı ve bu sebeple şampiyonayı lider götürüyor.”

“Çok gerginim, genel olarak galibiyetler haricinde zor bir sezon oldu.”

Quartararo, önünde kayan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro’ya refleks olarak kaza yaptığını söylerken olayı geçen sene Silverstone’daki kazasına benzetti, orada da bir önünde bir sorun yaşayan Alex Rins’e temas etmemek için fren yapmak zorunda kalmıştı.

Fransız sürücü yeniden piste dönerek yarışı 14. Sırada tamamladı ama yükseklik ayarı bozulduğundan yarış boyunca durmadan devreye girdi.

Geriye kalan 2 yarışa Mir’in 37 puan gerisinde girecek Quartararo, bugün şampiyonayı kaybettiğini kabul etti.

“Tabii ki şampiyonayı bugün kaybettim. Aragon 1’de de mücadele şansımız vardı ve ön lastikte daha az basınçla yarışa başlamak istedik ama Yamaha protokolü bunu reddetti. Orada hayatımın en kötü yarışını geçirdim, ilk 5-6 için savaşabilecek hıza sahipken yarıştan 0 puanla elim boş ayrıldım.”

“2. Yarışta da şampiyonayı kaybettik.”

“Bence olabilecek en iyi şekilde sezonu bitirmek önemli, ama gelecek sene işe yaraması için bir çok şeyi değiştirmemiz gerekecek çünkü diğer fabrikalar bizimkinden biraz daha iyi çalışıyor gibi görünüyor.”