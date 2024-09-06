Quartararo: "22 turluk orta lastikte, taze yumuşak lastiklerden daha hızlıyım"

Aragon'da gerçekleşen yarışın ardından bu hafta sonu MotoGP, Misano pistini ziyaret edecek.

Hafta sonu öncesinde konuşan Quartararo, iki hafta önceki test sırasında Yamaha'nın iyi bir tempo tutturmasına rağmen; hızlı turlardaki düşük performansı sebebiyle pek mutlu olmadığını vurguladı.

Quartararo, "Birkaç hafta önce burada test yaptık ve oldukça iyiydi."

"Hızlı turlar adeta bir felaket olsa da bu hafta sonu pistteki kauçukların bize yardımcı olacağına inanıyorum. Umarım bu hafta sonu en azından iyi bir hızlı tur atmanın yolunu buluruz."

"Gerçekten ilerleme kaydetmek ve takımın neden bu kadar yavaş olduğumuza dair verilere sahip olmasını istiyorum." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ayrıca Fransız sürücü, taze yumuşak lastikler takmış olmasına rağmen en iyi test zamanını 22 turluk eski bir orta arka lastikle yaptığını ekliyor.

Quartararo, "Diğerleri taze lastikleri taktıklarında ileriye doğru büyük bir adım atabiliyorlar ama biz atamıyoruz."

"Dürüst olmak gerekirse, taze lastiklere kıyasla orta lastikte daha iyiydim. Pistteki en iyi turumu 22 turluk bir orta lastikle attım."

"Aslında sıcaklık iyi ama sanki lastik hazır değilmiş ya da çok sıcakmış gibi hissediyorum." şeklinde konuştu.