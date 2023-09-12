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Quartararo: "2024 Yamaha motorundan, çok daha fazlasını bekliyordum"

Fabio Quartararo, Yamaha'nın Misano testinde ünlü Formula 1 motor şefi Luca Marmorini ile birlikte geliştirdiği 2024 prototip MotoGP motorundan "çok daha iyisini beklediğini" itiraf etti.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Yamaha, MotoGP'de son birkaç yıldır rakipleriyle boy ölçüşecek gücü bulmakta zorlanıyor. Bu durum, sıralamadaki düşüşüne katkıda bulundu.

Yamaha, 2023 için bu alanda iyileştirme yapmak üzere eski Ferrari F1 motor şefi Marmorini ile çalışmaya başladı, ancak bu işbirliği daha çok 2024 sezonuna yönelikti.

Pazartesi günü San Marino Grand Prix sonrası Misano testinde yeni motoru kullanan 2021 MotoGP şampiyonu Quartararo, zaman çizelgesinde altıncı sırada yer alsa da hız ölçüm noktalarında en hızlı Ducati'nin yaklaşık 5 km/s gerisinde kaldı.

Autosport'un motorla ilgili izlenimlerini sorduğu Quartararo, "Test ettim ve hissettiklerim... Bu testten çok daha iyisini bekliyordum, ancak pozitif kalmalı ve [Valencia] testi için gelişmek üzere neler olduğunu analiz etmeye çalışmalıyız." şeklinde cevap verdi.

Motorun özellikleri hakkında daha fazla bilgi vermesi istendiğinde Quartararo şunları ekledi: "Şu anda bir şey söyleyemem. Daha fazla test etmem gerekiyor ama dediğim gibi daha iyisini bekliyordum."

"Hissiyat farklı ama sanırım daha fazla güç bekliyordum ve bu motor hakkında olumlu bir şey söylemek biraz zordu."

Bir yıl önceki aynı testte Quartararo, o zaman denediği 2023 motoru hakkında çok daha hevesliydi. Fransız sürücü, Misano testlerinde aynı hisleri yaşamadığını söyledi.

Quartararo, "2022'de 2023 motorunu denediğimde, sanırım motorun biraz daha iyi olduğunu hissettiğim ilk zamandı. Ama bugün bunu hissetmedim." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Yamaha motorunun devir aralığı boyunca güce ihtiyacı olduğunu söylüyor, ancak pistteki tutuş miktarı ve bunun M1'i nasıl etkilediği göz önüne alındığında testte görülenleri okumanın zor olduğunu da vurguluyor.

Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse her yerde [güce] ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama bizim için en büyük şey, pistte yol tutuşu yüksek olduğunda motosikletimizi tamamen değiştiriyor."

"Lastik üzerinde neredeyse 20 tur atarak 1:31.4s yaptım ve bu benim hafta sonu sıralama turum."

"Elbette diğerleri bizden çok daha hızlı. Ancak düşük tutunma ve yüksek tutunma olduğunda aradaki fark onlar için çok daha az oluyor."

"Bizim hızımız [yol tutuş olduğunda] neredeyse bir saniye artıyor - 0.7 - 0.8 civarında. Onlarda bu kadar değil."

"Bence geçen yıl bu alanda da yanlış yaptık, her çıktığınızda her motosiklet [tur] atıyor, [çok sayıda] pist üstünde çok fazla Michelin lastik parçası oluyor."

"Ve burası çok fazla patinaja düştüğünüz bir pist. Dolayısıyla, [pistte] çok fazla lastik bırakıyorsunuz. Şimdi 3. viraja girdiğinizde pist simsiyah."

"O zaman gazı açıyorsunuz ancak yarış hafta sonunda kontrol etmeniz gerekiyor çünkü kayıyor. [Testte] tamamen  gazda geçebiliyorsunuz ancak bu [performans] sahte." dedi.

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