Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / 2022 MotoGP sezon öncesi testlerin ilk gününde Nakagami lider
MotoGP / Jerez Kasım testi Haberler

Quartararo, 2023 kararını vermeden önce Yamaha'nın gelişimini görmek istiyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Guillaume Navarro
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

2021 MotoGP Şampiyonu Fabio Quartararo, 2023 sezonu için kararını vermeden önce Yamaha'nın ne kadar gelişim gösterdiğini görmek istediğini söyledi ve Jerez'deki sezon öncesi testlerde motosikletinden daha fazlasını beklediğini kabul etti.

Quartararo, 2023 kararını vermeden önce Yamaha'nın gelişimini görmek istiyor

2022 MotoGP sezonu öncesinde ilk test seansı, Perşembe günü Jerez'de gerçekleştirildi ve Quartararo seansı liderin 0.7 sn gerisinde 9. sırada tamamladı.

Quartararo, 2022 Yamaha motosikletini test etti ancak bu motosikletin, Eylül ayında Misano'da test ettiği prototiple temelde aynı olduğunu ve bu testlerde daha fazla yeni parça olmasını umduğunu söyledi.

Yamaha bir an önce Quartararo ile yeni bir anlaşma imzalamak istiyor ancak Fransız sürücü, Yamaha'nın Şubat ayında Sepang'a getireceği paketi görmeden bir karar vermeyeceğini söyledi.

2023 için Yamaha ile anlaşma ihtimali sorulduğunda Quartararo, "Hayır, çok erken olduğunu düşünüyorum. En azından Malezya'dan önce bir şey imzalamak istemiyorum. Motosikletin gelişimini görmek istiyorum."

"Bence bu normal bir şey. Daha 2022 başlamadan 2023 için anlaşmanın normal olmadığını düşünüyorum. Kendi değerimi biliyorum."

"Takımın Yamaha ile hangi pozisyonda olacağını, motosikletin Sepang'a kadar ne kadar gelişeceğini görmek istiyorum." 

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bazı çok önemli şeyler soruyorum. Eğer onlara sorduğum şeyleri gösteremiyorlarsa, en azından denemeliler ve küçük bir gelişim olmalı."

"Ancak tamamen farklı bir yönde ilerliyorlarsa, bu benim Yamaha'daki geleceğimi etkileyebilir." şeklinde cevap verdi.

Quartararo'nun 2022 Yamaha motosikletinde görmek istediği şey, daha fazla güç. Yamaha bu sene düzlükte Ducati karşısında 8 km/s'ten fazla daha yavaş kalıyordu.

2022 motosikleti hakkındaki genel düşüncesi sorulduğunda Quartararo, "Misano'dakine çok benzer bir şey denedik... Dürüst olmak gerekirse, Misano'dakinin aynısıydı."

"Bir şeyler denedik. Yeni salıncak, bazı elektronikler, ön kaldırmayı engelleyici sistem gibi bir şeyler denedik. Ancak dürüst olmak gerekirse, Misano'daki testlerdeki motosiklete gerçekten benzerdi."

"Bir iyileşme hissedebilmemiz için daha fazla çalışma gerekiyor. Yapmamız gereken daha fazla şey var ve hayal edebileceğiniz üzere bu ilk adım. Umarım Sepang'da çok daha iyi oluruz." dedi.

paylaşım
yorumlar
2022 MotoGP sezon öncesi testlerin ilk gününde Nakagami lider
Önceki haber

2022 MotoGP sezon öncesi testlerin ilk gününde Nakagami lider
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Lewis Duncan
2022 MotoGP sezon öncesi testlerin ilk gününde Nakagami lider Jerez Kasım testi
MotoGP

2022 MotoGP sezon öncesi testlerin ilk gününde Nakagami lider

Rins, Valensiya'daki son MotoGP yarışında kaza yapacağını biliyormuş Valensiya GP
MotoGP

Rins, Valensiya'daki son MotoGP yarışında kaza yapacağını biliyormuş

MotoGP, 2022 katılımcı listesini yayınladı, VR46'nın hâlâ isim sponsoru yok
MotoGP

MotoGP, 2022 katılımcı listesini yayınladı, VR46'nın hâlâ isim sponsoru yok

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo: "Neden bu kadar yavaş olduğumuzu anlamamız gerek" Valensiya GP
MotoGP

Quartararo: "Neden bu kadar yavaş olduğumuzu anlamamız gerek"

Quartararo, sıralama turlarında "garip his" nedeniyle geride kalmış Algarve GP
MotoGP

Quartararo, sıralama turlarında "garip his" nedeniyle geride kalmış

Quartararo, şampiyonluğa rağmen #1 ile yarışmayacak Algarve GP
MotoGP

Quartararo, şampiyonluğa rağmen #1 ile yarışmayacak

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Crutchlow, 2022'de Yamaha'nın test sürücüsü olmaya devam edecek Valensiya GP
MotoGP

Crutchlow, 2022'de Yamaha'nın test sürücüsü olmaya devam edecek

Quartararo, ilk testinin ardından MotoGP'ye geçişini sorgulamış
MotoGP

Quartararo, ilk testinin ardından MotoGP'ye geçişini sorgulamış

Yamaha: "Quartararo takıma pozitiflik getirdi" Misano GP
MotoGP

Yamaha: "Quartararo takıma pozitiflik getirdi"

Son Haberler

Quartararo, 2023 kararını vermeden önce Yamaha'nın gelişimini görmek istiyor
MotoGP MotoGP

Quartararo, 2023 kararını vermeden önce Yamaha'nın gelişimini görmek istiyor

2022 MotoGP sezon öncesi testlerin ilk gününde Nakagami lider
MotoGP MotoGP

2022 MotoGP sezon öncesi testlerin ilk gününde Nakagami lider

Rins, Valensiya'daki son MotoGP yarışında kaza yapacağını biliyormuş
MotoGP MotoGP

Rins, Valensiya'daki son MotoGP yarışında kaza yapacağını biliyormuş

MotoGP, 2022 katılımcı listesini yayınladı, VR46'nın hâlâ isim sponsoru yok
MotoGP MotoGP

MotoGP, 2022 katılımcı listesini yayınladı, VR46'nın hâlâ isim sponsoru yok

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.