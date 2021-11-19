Quartararo, 2023 kararını vermeden önce Yamaha'nın gelişimini görmek istiyor

2022 MotoGP sezonu öncesinde ilk test seansı, Perşembe günü Jerez'de gerçekleştirildi ve Quartararo seansı liderin 0.7 sn gerisinde 9. sırada tamamladı.

Quartararo, 2022 Yamaha motosikletini test etti ancak bu motosikletin, Eylül ayında Misano'da test ettiği prototiple temelde aynı olduğunu ve bu testlerde daha fazla yeni parça olmasını umduğunu söyledi.

Yamaha bir an önce Quartararo ile yeni bir anlaşma imzalamak istiyor ancak Fransız sürücü, Yamaha'nın Şubat ayında Sepang'a getireceği paketi görmeden bir karar vermeyeceğini söyledi.

2023 için Yamaha ile anlaşma ihtimali sorulduğunda Quartararo, "Hayır, çok erken olduğunu düşünüyorum. En azından Malezya'dan önce bir şey imzalamak istemiyorum. Motosikletin gelişimini görmek istiyorum."

"Bence bu normal bir şey. Daha 2022 başlamadan 2023 için anlaşmanın normal olmadığını düşünüyorum. Kendi değerimi biliyorum."

"Takımın Yamaha ile hangi pozisyonda olacağını, motosikletin Sepang'a kadar ne kadar gelişeceğini görmek istiyorum."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bazı çok önemli şeyler soruyorum. Eğer onlara sorduğum şeyleri gösteremiyorlarsa, en azından denemeliler ve küçük bir gelişim olmalı."

"Ancak tamamen farklı bir yönde ilerliyorlarsa, bu benim Yamaha'daki geleceğimi etkileyebilir." şeklinde cevap verdi.

Quartararo'nun 2022 Yamaha motosikletinde görmek istediği şey, daha fazla güç. Yamaha bu sene düzlükte Ducati karşısında 8 km/s'ten fazla daha yavaş kalıyordu.

2022 motosikleti hakkındaki genel düşüncesi sorulduğunda Quartararo, "Misano'dakine çok benzer bir şey denedik... Dürüst olmak gerekirse, Misano'dakinin aynısıydı."

"Bir şeyler denedik. Yeni salıncak, bazı elektronikler, ön kaldırmayı engelleyici sistem gibi bir şeyler denedik. Ancak dürüst olmak gerekirse, Misano'daki testlerdeki motosiklete gerçekten benzerdi."

"Bir iyileşme hissedebilmemiz için daha fazla çalışma gerekiyor. Yapmamız gereken daha fazla şey var ve hayal edebileceğiniz üzere bu ilk adım. Umarım Sepang'da çok daha iyi oluruz." dedi.