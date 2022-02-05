Quartararo: "2022'de sanki MotoGP şampiyonu olmamışım gibi yarışacağm"

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Quartararo, 2021'de MotoGP şampiyonluğunu kazanan ilk Fransız sürücü olurken, Yamaha'ya altı yıl sonra ilk şampiyonluğunu tattırmıştı.

Sezon boyunca beş zafer alan Fransız sürücü, bitime iki yarış kala şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Bu yıl şampiyonluğunu korumak için yarışacak olan Yamaha sürücüsü, sezona geçen yıl şampiyon olmuş gibi yaklaşmadığını söylüyor.

Yamaha'nın 2022 lansmanın ardından konuşan Quartararo, "Geçen yıl olduğu gibi şampiyon değilmiş gibi hazırlanıyorum. Bugün hedefim, geçen seneye başladığımla aynı."

"Şu anda, tıpkı geçen sene yaptığım gibi hedefimin dünya şampiyonu olduğunu söylemek istemiyorum."

"Tabii ki uzun vadeli hedefim bu, fakat kısa vadede hedefim yarışlar kazanıp, podyuma çıkmak. Çünkü bunlar olmadan uzun vadede dünya şampiyonu olamazsınız."

"Yani dünya şampiyonu olmanın yolu zaferler ve podyumlar için savaşmaktan geçiyor.” dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha MotoGP

Quartararo, sezonun şampiyon olarak tamamlamanın üzerindeki baskıyı artırmadığını da sözlerine ekledi.

"Hayır, hiç de bile. Şampiyonun neden daha fazla baskı hissetmesi gerektiğine dair hiçbir fikrim yok"

"Üzerimde daha az baskı var çünkü hayallerime ulaştım ve sürücülerin çoğu MotoGP şampiyonu olma hayalini gerçekleştiremiyorlar. Dürüst olmak gerekirse artık daha az baskı hissediyorum.”

"Yepyeni bir şampiyonadayız. Şu anda herkesin sıfır puanı var. Aklımda geçen yılki şampiyonluk yok. Bu benim için sadece harika bir anı."

Quartararo henüz 2023 için kontrat imzalamadı ve Jerez Kasım testinin ardından, bunun için 2022'nin başlangıcını görmek istediğini söylemişti.

Quartararo ile olan durum hakkında konuşan takım yöneticisi Massimo Meregalli, her iki tarafın da yeni bir anlaşmaya varabileceğinden "oldukça emin" olduğunu söyledi.

Meregalli, "Fabio'nun menajeriyle sürekli iletişim halindeyiz ve bu önemli konuyu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çaba gösteriyoruz. İşlerin doğru yönde gittiğinden oldukça eminiz." dedi.