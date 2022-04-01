Quartararo: "2022 Yamaha'da yol tutuş yakalamak şans meselesi"

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Quartararo bu sezon şampiyonaya tutarsız bir başlangıç yaptı ve Katar'da dokuzuncu olurken, Endonezya yarışına pole pozisyonundan başlayıp, yarışı ikici sırada tamamladı.

Fransız sürücü, Yamaha'nın YZR-M1'deki en yüksek hız eksikliği nedeniyle mutlu değildi ve Katar'daki ana problem de arka yol tutuş eksikliğiydi.

Bu hafta sonu Arjantin GP'ye ev sahipliği yapacak Termas de Rio Hondo, son kez 2019 yılında MotoGP'ye ev sahipliği yapmıştı.

Navlun sorunlarıyla cuma günü herhangi bir antrenman seansı yapılmayacak ve yol tutuş problemleri Yamaha sürücüleri için zorluk yaratabilir. Ancak Quartararo, bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söyledi.

Perşembe günü Termas de Rio Hondo'da konuşan Quartararo, ”Doğrusu buna tam olarak nasıl hazırlanacağımı bilmiyorum."

"Bu, çok fazla şey yapamayacağınız bir durum."

"Her zaman motosikletin arka yol tutuşunu artırmaya çalışabilirsiniz fakat pistteki yol tutuş düzeyi çok önemli ve motosikletimizin çalışma aralığı gerçekten çok dar."

"Motosiklet çok fazla yol tutuşa sahip olduğunda, gerçekten harika çalışıyor. Ne isterseniz yapabileceğinizi hissediyorsunuz."

"Fakat düşük yol tutuşa sahip olduğunuz anda, daha azı için çok daha fazlasını zorlamanız gerekiyor."

"Katar'da çok fazla şey denedim ancak biraz şans gerekiyor ve aynı zamanda virajlara ve piste en hızlı şekilde uyum sağlayamayacağınız da önemli. Fakat bunun için hazırlık yapmam mümkün değil." dedi.

Hafta sonuyla ilgili beklentileri sorulduğunda ise, "Bu hafta sonu ne bekleyeceğimizi söylemek zor ama elimden gelenin en iyisini yapacağım ve hangi sonucun mümkün olduğunu göreceğim. Öndekilere yakın olmak için elimden gelenin en iyisin yapacağım." dedi.

Ayrıca bu hafta sonu geri döndüğü için de mutu.

"Termas de Rio Hondo pistine geri dönmek güzel. 2019'dan beri burada hiçbirimiz yarışmadık, yani hepimiz aynı noktadan başlayacağız."

"Şahsen bu benim en iyi olduğum pist değil ama iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Endonezya'da motosiklette kendimi biraz daha iyi hissettim. Yeni şeyler denedik ve işe yaradı. Arjantin'de aynısının mümkün olup olmayacağını merak ediyorum."

Quartararo şu ana kadar 2022'de podyuma çıkan tek Yamaha sürücüsü oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images