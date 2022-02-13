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Quartararo: "2022 Yamaha ile zaman turu anlamında sınıra geldim"

Fabio Quartararo, Mandalika MotoGP testinde tek tur performansı anlamında kaydettiği ilerlemeden memnun olsa da, şu anda sınırda olduğunu belirtti.

Quartararo: "2022 Yamaha ile zaman turu anlamında sınıra geldim"
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Son dünya şampiyonu, pazar günkü seansın sonlarında 1:31.074'lük bir zaman turu ortaya koydu ve Endonezya testlerini ikinci sırada noktaladı.

Quartararo, sezon öncesi testlerinde 2022 M1'deki en yüksek hız eksikliğinden dolayı epey hayal kırıklığı yaşamıştı ve cumartesi günü 2021'e kıyasla tek turda daha fazla zorlandığını dile getirdi.

Pazar günü tek tur performansına odaklanan Quartararo, bu alanda ilerleme kaydetmesine rağmen biraz daha iyisini beklediğini kabul etti.

Motorsport.com'a konuşan Quartararo, tek tur temposunda ilerleme kaydedip kaydetmediği sorulduğunda, "Evet, bu sabah oldukça hızlıydım ama çok iyi hissetmiyordum. Bu yüzden de çok mutlu değildim."

"Öğleden sonra şartlar oldukça benzer olmasına rağmen mutluydum çünkü tur süresinden ziyade hissiyatım çok daha iyiydi."

"Fakat ne yazık ki sınıra geldik. Her yerde sınırda olduğumu hissettim."

"Tur zamanı gelişti fakat biraz daha iyi olmasını beklemiştim. Bakalım, Katar tamamen farklı bir hikaye olacak."

"Şahsen kendi açımdan %100 hazırım." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Pazar günü bir yarış simülasyonu da tamamladı ve şöyle dedi: "Bugün takımla birlikte yarış simülasyonu için orta hamuru tercih ettik çünkü yumuşak, yarış için burada olmayacak."

"Fakat aslında yarış simülasyonu için kabus gibiydi ve arka lastikle hiç bu kadar kötü hissetmemiştim."

"Yarış simülasyonundan sonra eski set yumuşak ile sürüş yaptım ve yarım saniye daha  hızlıydım."

"Yani tempomdan gerçekten memnunum, bu öğleden sonra 10 turluk eski arka lastikle 1:31.6 yaptım."

"Yani gerçekten çok iyiydi. Bu açıdan harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Motosiklete adapte olmayı başardık ve yarış hızımızın güçlü olduğunu hissediyorum."

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