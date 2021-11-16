Quartararo, 2022 öncesinde Ducati'nin hızı konusunda endişeli

Ducati, MotoGP tarihinde sadece ikinci kez sıralama turlarında fabrika takımı sürücüleri Francesco Bagnaia ve Jack Miller'a ek olarak, Jorge Martin'le ilk üç sıranın sahibi oldu.

Pazar günkü 27 turluk sezon finalinde de Bagnaia, yarışa pole pozisyonundan başlayan Martin ve takım arkadaşı Miller'ın önünde bu yılki dördüncü zaferini aldı.

Ducati'nin Valensiya'daki son zaferi 2018 yılındaydı. Bunun öncesinde de 2008 ve 2006 yıllarında zafere ulaşabilmişlerdi. Bu pist, tipik olarak Desmosedici'ye uyan bir yer değil.

Fakat Valensiya'daki zorlu hafta sonu beşinci bitiren Quartararo, Ducati'nin Valensiya'daki formunun, İtalyan üreticinin attığı "büyük adımı" kanıtladığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Quartararo, güçlü bir sezon geçirmesine rağmen sezonun son iki yarışındaki bu performansın, kendisini endişelendirip endişelendirmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Dürüst olmak gerekirse Portimao o kadar da zor değildi."

"Sadece orada kötü bir sıralama turu geçirdik ve atak yapamadık."

"Fakat burası zordu ve herkes bu pistin bir Ducati pisti olmadığını bilir, fakat sıralama turlarında 1-2-3 ve yarışta da 1-2-3 oldular."

"Yani büyük bir adım attılar, bu yüzden gelecek yıl için daha fazla endişeleniyorum."

"Yine de bunu Yamaha'ya bırakmam gerekiyor. Onlar gelecek yıl için ne yapmaları gerektiğini biliyorlar."

"Yani tabii ki emin olamıyoruz çünkü bu adımı atmış durumdalar. Yine de bu yılın dünya şampiyonuyuz ve bu yüzden bundan zevk almamız gerekiyor."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Yamaha'nın Ducati'ye karşı koyabilmesi için 2022'de daha güçlü bir motosiklete sahip olması gerektiğini gizlemezken, M1 paketinin potansiyeline ulaştıklarını düşünüyor.

Fransız sürücü, “Her zaman maksimumumu veriyorum ve bence bunu görebilirsiniz."

"Fakat motosikletin sınırına geldiğiniz bir nokta var ve sanırım bugün sınırdaydık."

"Dürüst olmak gerekirse, ne kadar viraj gücüne, sürüşe ve salt hıza sahip olduklarını anlamak zordu çünkü Jack'in arkasındaydım ve o sadece... Ne kadar beygir gücüne sahip olduklarını bilmiyorum ama çok fazla güçleri var gibi görünüyordu."

"Sonunda bu, Yamaha'nın üzerinde çalışması gereken bir şey ve ne yapmamız gerektiği oldukça açık. Bu yüzden Yamaha'ya çokça söylüyorum ama bence ne yapmaları gerektiğini biliyorlar." dedi.