Quartararo, 2021’deki takım arkadaşı Vinales’i yenmeyi “düşünmüyor”

Quartararo seneye Vinales’in yanına fabrika Yamaha takımına katılacak. Ocak’ta bu iki sürücü Japon üretici ile ikişer yıllık anlaşmaya imza atmışlardı.

2019’da Petronas Yamaha ile 7 podyumlu çaylak sezonunda Quartararo, herhangi bir grand prix kazanamamıştı. Diğer tarafta Vinales iki grand prix kazanırken, genel klasmanda Quartararo’nun 3 sıra önünde 3. bitirmişti.

Ancak Quartararo 2020’de üç kez grand prix kazanıp, genel sıralamalarda sekiz puan farkla liderliği elinde bulundururken, fabrika Yamaha pilotu Vinales onu sadece Emilia Romagna Grand Prix’sini kazanırken pist üzerinde geçmeyi başardı.

Geçen ay Motorsport.com’a özel olarak konuşan Quartararo, Vinales’e göre nerede olduğuna “tam olarak odaklanmadığını” ve Yamaha’nın onun potansiyeline güvendiğine inandığını söyledi.

Takım arkadaşı olmadan önce Vinales’i yenmenin onun için önemli olup olmadığı sorulduğunda Quartararo, “Hayır, şu anda bunu pek düşünmüyorum”

“Sezon başında, öndeki Yamaha sürücüsünün kim olacağının önemli olduğunu söyledi fakat sonuç olarak ben sadece işimi yapıyorum.”

“Padokta sadece Yamaha’lar yok: Ducati’ler, Suzuki’ler, KTM ve Aprilia da var. Yani herkesin önünde bitirerek en iyisini yapmanız gerekiyor. Yani sadece Maverick’in önünde bitirmeye odaklanmıyorum.”

“Bence Yamaha beni seçti çünkü motorlarını gerçekten iyi bir şekilde sürüyorum, benim zirvede savaşma potansiyelim olduğunu da biliyorlar.” dedi.

Quartararo, Brno ve ikinci Misano yarışları arasındaki zorlu dönemden sonra geçen haftaki Katalonya GP’yi kazanmıştı.

Quartararo her iki Jerez yarışındaki hakimiyetiyle beraber 50 puan topladıktan sonra Brno ve ikinci Misano yarışı arasında sadece 33 puan topladı ve podyuma bir kez bile ulaşamadı (Emilia Romagna GP’de pist üzerinde üçüncü olmasına rağmen, pist limitleri sebebiyle ceza alıp dördüncülüğe gerilemişti).

Quartararo geçen ay, Yamaha’yı sorunlarıyla sürmeye “alıştığını” söylemişti. Bu sorun da Yamaha’nın, Jerez’deki motor problemlerinden sonra Quartararo’nun elektronik ayarlar kullanmasını reddetmesinden kaynaklanıyor. Quartararo Moto2 ve Moto3’teki zorlu yıllarının, bu sorunların üstesinden gelmede ona çok şeyler öğrettiğini düşünüyor.

Quartararo, “Moto2 ve Moto3’te geçirdiğim zamanlar gerçekten zordu. Ama bu zamanlar bana bazı şeyler öğretti. 2016 ve 2017 yıllarının %90’ı negatif olmasına rağmen %10’unu pozitif tuttum. Öğrendiğim tüm deneyim de buydu.”

“Yani, evet, sanırım daha hızlı olabileceğimi bildiğim halde bana ‘hayır bunu kullanamazsın’ demeleri benim öğrenmeme yardımcı oluyor.” dedi.

Çeviri: Atacem Bakır