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MotoGP / Son dakika

Quartararo, 2021'de daha az duygusal olacak

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Quartararo, 2021'de daha az duygusal olacak
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Çeviren: Abdullah Çelik

2020 MotoGP sezonunu çok zor bir şekilde tamamlayan Fabio Quartararo, 2021'de işler yolunda gitmediği dönemlerde daha az duygusal davranmaya çalışacağını söyledi.

2020'de Petronas SRT takımıyla 3 yarış kazanan ve uzun süre şampiyonada lider durumda bulunan Quartararo, Fransa GP'den itibaren Portekiz'deki finale kadar sorunlu yarışlar geçirdi ve o dönemde ilk 6'ya giremedi.

Şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen Quartararo, sezonu lider Joan Mir'in 44 puan gerisinde ancak 8. sırada tamamlayabildi.

Quartararo, sezonun son bölümünde 2020 Yamaha motosikletinden hiç memnun olmadığını dile getirdi. Quartararo, 2021'de daha net geri bildirimlerle motosikleti bu durumdan kurtartmanın gerektiğini söyledi.

Quartararo, "Gelecek sene duygusal taraf üzerinde çalışmak istiyorum. Motosiklet üstünde, garajda, garaj dışında daha az duygu olması için çalışacağım."

"Gelecek sene bu gerçekten önemli olacak. Aynı zamanda ekip şefime, mühendislerime daha iyi yorumlar yapmak önemli olacak çünkü duygularınız yoğun olduğu zaman motosikletin çalışmadığını söylersiniz. Tam olarak hangi parçanın çalışmadığını söylemezsiniz."

"Bunun çok önemli olacağını düşünüyorum. Şu an için bu konu üzerinde çalışmam gerektiğini hissediyorum." dedi.

 

Quartararo, sezonun son yarışı Portekiz'de daha sakin bir şekilde çalışmaya başladığını ve sezon bittiğinden bu yana psikologla çalıştığını söyledi.

Quartararo, "Duygusal açıdan daha sakin olmak ve içimde daha az duyguya sahip olmak için çalışmaya başladım. Ancak tabii ki psikologla görüşmeyi planlıyorum. Şimdiden birkaç kez görüştüm ancak artık daha sık gideceğim çünkü küçük farklar büyük fark yaratabilir."

"Bu yüzden yeniden psikoloğa gideceğim ve bu konu üzerinde çalışacağım çünkü benim için takımla küçük detaylara dokunmak çok önemli olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Editör Lewis Duncan

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