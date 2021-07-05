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Quartararo: "2021 Yamaha motosikletini 'canavar gibi' sürmem gerekiyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, Yamaha'nın 2021 motosikletini ''doğal olmayan bir şekilde'' sürmesi ve motosiklette ''canavar gibi olması'' gerektiğini açıkladı.

Quartararo: "2021 Yamaha motosikletini 'canavar gibi' sürmem gerekiyor"

Quartararo bu sezon yapılan 9 yarıştan dördünde galibiyet aldı ve şu anda 34 puanla şampiyonayı lider götürüyor.

2020 yılında kullandığı M1'de oldukça tutarsız olan Quartararo, Yamaha motosikletinin özellikle ön tarafının kış boyunca geliştirildiğini söyledi.

Ancak, Fransız sürücü, sürüş tarzını uyarlaması gerektiğini çünkü motosikletin ona ''doğal'' hissettirmediğini söyledi.

Autosport'la özel bir röportajda konuşan Quartararo şu ifadeleri kullandı: ''Bence her sürücü kendi motosikletine adapte olmalı.''

''Geçtiğimiz sezondan daha farklı sürüyorum, bana çok doğal gelmiyor ancak iyi şekilde ilerliyoruz.''

''Sınırları hissedebiliyorum, çok hızlı gittiğimi hissedebiliyorum ve şu anda her şey harika ilerliyor.''

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Dorna

Sürüş tarzının neden doğal hissettirmediği sorulan Fransız sürücü, ''Normalde, virajlarda daha hızlı giden bir sürücüyüm ancak şu anda canavar gibi sürmeye çalışıyorum. Çok geç frenliyorum ve biraz daha farklı sürmeye çalışıyorum.''

''Mesela, Almanya'daki virajlarda çok hızlı gidebiliyoruz ancak motosikleti düşünerek hareket ettim ve daha farklı bir şekilde sürdüm.''

''Bazı pistlerde bu oluyor, bu bana tamamen doğal gelmiyor ancak adapte olmalıyım.''

''Bu doğal ve kolay değil ancak motosikleti anladığınız zaman, daha kolay ve hızlı sürüşler çıkarıyorsunuz.'' cevabını verdi.

Sezonun ilk yarısı hakkında görüşlerini bildiren Quartararo, Yamaha'nın ''tüm şartlarda çok hızlı olduğunu'' söyledi.

''Bu harika bir sezon. Ne yazık ki Jerez ve Barselona'da kol şişmesi ve tulum nedeniyle sorunlar yaşadık.''

''Ancak tüm durumlarda hızlıydık. Almanya'da zorlandığımızda veya Le Mans'taki ıslak zeminde bile podyum savaşı verebildik.''

''Bu sezonun başlangıcı hakkında konuşmak beni gerçekten çok mutlu ediyor.''

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