Quartararo, 2021 MotoGP sezonunda 2019 motosikletini kullanmak istiyor

Bu sene gerçekleştirilen 12 yarışın 3'ünü kazanan Quartararo, kalan yarışların sadece bir tanesinde ilk 5 içerisinde yer alabildi ve çok istikrarsız bir sezon geçirdi.

Aragon'daki yarışa kadar büyük ölçüde şampiyonada lider durumda bulunan Quartararo, Avrupa GP'nin ardından lider Joan Mir'in 37 puan gerisinde yer alıyor.

Quartararo, çaylak sezonu olan 2019'da ise bu seneden çok daha iyiydi ve 7 defa podyuma çıktı. Quartararo, Yamaha'da 2021'de çok şeyin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Ancak COVID-19 nedeniyle kabul edilen kısıtlamalar doğrultusunda Yamaha, 2020'de kullandığı motoru gelecek sene için geliştiremeyecek.

Quartararo, bu durum nedeniyle endişeli olduğunu kabul etti ve 2019 motosikletini kullanmanın mümkün olup olmadığını öğreneceğini söyledi.

Quartararo, "Endişeliyim ancak geçen seneki motosikleti kullanabilmeyi umuyorum. Bunun mümkün olup olmayacağına bakacağız."

"Kesin olan bir şey var ki, çalışma şeklimizde çok şeyi değiştirmemiz gerekecek. Bunu takım için değil, genel olarak Yamaha için söylüyorum." dedi.

Yamaha'nın efsane sürücüsü Valentino Rossi, motorların dondurulmasının Yamaha için bir bahane olmayacağını, birçok şekilde bunun yapılabileceğini söylemişti.

Quartararo, Yamaha M1'in sezon öncesi testlerdeki ilk haline göre çok farklı hissettirdiğini söyledi.

Quartararo, "Aslında 2020 motosikleti ile ilk turlarım kuru koşullardaydı. Daha önce söylediğim gibi, 2020 motosikleti geçen seneye göre çok değişti. Motosiklet benimmiş gibi hissetmedim."

"Motosiklet 1. antrenman seansından itibaren doğrudan iyiyse, küçük değişiklikler yaparız ve her şey mükemmel olur."

"Ancak yarışa başladığınızda, zor oluyor. Kayboluyorsunuz." dedi.

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