Quartararo, 2021 MotoGP şampiyonluğu hakkında ''düşünmek istemiyor''

Quartararo, 20 turluk Britanya GP'sini kazanarak 2021 sezonundaki beşinci galibiyetini almış ve şampiyonadaki son altı yarış öncesinde avantajını geliştirmiş oldu.

Fransız sürücünün en yakın şampiyona rakibi Joan Mir de kendine hayal kırıklığı getiren dokuzunculuktan sonra 2021 şampiyonluğunun ulaşılamaz olduğunu söyledi.

Silverstone'daki galibiyetinin, bu sezonki beş zaferi arasında en önemlisi mi olduğu sorulan Quartararo, bu galibiyetin doğal olarak şampiyonluk umudu verdiğini ancak artık önümüzdeki yarışlarda şampiyonluk hakkında düşünmek istemediğini ve galibiyet için savaşmaktan keyif aldığını söyledi.

Silverstone'daki galibiyetinin şampiyonadaki umutları hakkında neler yaptığı sorulan Quartararo, ''Evet ama şampiyonaya odaklı değilim.''

''Britanya GP'sindeki starta bakarsanız, 47 puan fark vardı ve şimdi 65 puan var. Tabii ki asıl önemli olan bu.''

''Ancak yarışa başlamadan önce kendime en azından Misano'dan sonraya kadar şampiyona hakkında düşünmemem gerektiğini söyledim.''

''Tabii ki şu anda bunu düşünmek istemiyorum çünkü keyfini çıkarıyorum ve motosikletimde iyi hissediyorum.''

''Bu yüzden bir sonraki yarışa, aynı ilk yarışmışçasına gideceğim ve bunun keyfini çıkaracağım. Yani, çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.

Quartararo önümüzdeki tüm yarışları üçüncü sırada bitirerek şampiyonayı kazanabilir ancak Fransız sürücü, bu durumun kendisine bazı yarışlarda daha muhafazakar olmak konusunda rahatlık verse de, onun tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

''Tutumumu değiştirmeyeceğim çünkü galibiyet için savaşmaktan çok keyif alıyorum.''

''Bu sonuçları alırsanız, şampiyonluk kendiliğinden gelecektir.''

''Tabii ki herhangi bir yarışta galibiyetin mümkün olmadığını hissedersem aptalca bir hata yapmayacağım.''

''Tutumum hâlâ aynı ancak tabii ki artık biraz daha rahat olabilirim.''

''Fakat tutumum piste gelmek ve potansiyelimize bakmak olacak. Eğer savaşma fırsatımız olursa, galibiyet ve podyum için savaşacağız.''