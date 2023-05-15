Önceki / Alex Marquez, bir sonraki yarış için üç sıra grid cezası aldı
MotoGP / Fransa GP Haberler

Quartararo 2021 ayarlarına dönüş yaptığını itiraf ediyor

Zor bir sezon geçiren Fabio Quartararo, sıkıntılarının üstesinden gelmek amacıyla 2021 sezonunda kullandığı ve kendisini şampiyonluğa götüren ayarlara geri dönüş yapmış vaziyette.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

İlk beş yarışın ardından sadece tek podyumla şampiyonayı sekizinci sırada götürebilen Quartararo, M1 ile yıldızının hiç barışmadığı bir sezon geçiriyor.

Le Mans'ta hafta sonu öncesi takımın motosikleti düzeltip düzeltemeyeceğinden emin olmadığını söyleyen Quartararo, sprint yarışında kaza yaptı, yarışta da 15 saniye geride yedinci olabildi.

Bu yıl Yamaha'sında "binlerce" farklı ayar deneyen Quartararo, 2023 M1'in sorunlarını daha iyi yönetebileceğini umarak 2021'de şampiyonluğu kazanmak için kullandıklarına geri dönmeyi seçti.

Pazar günü konuşan Quartararo, "Yılın başından beri binlerce şey, binlerce ayar denedik ve günün sonunda 2021 ayarlarına dönmeyi tercih ettik." 

"Gerçek şu ki, sorun ne olursa olsun sıkıntı içindeyiz. Sorunlara uyum sağlamam ve görmem gerekiyor."

"Motosiklet üzerinde pek çok şey denediğimizi düşünüyorum ve elimizdeki en iyi şey her zaman iki yıl önceki tabanı geri getirmek oldu. Bu şekilde devam etmeye karar verdik.

"Kendimi biraz daha iyi hissediyorum, hala pek iyi değilim ama denediğimiz her şeyin ardından çok daha iyiyim." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fransa'da mücadeleyi tamamlayamayan şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın 45 puan gerisinde yer alan Quartararo, şampiyonluğun uzak ihtimal olduğunu da kabulleniyor.  

Halen şampiyonluk savaşı verip vermediği sorulan Quartararo, "Göreceğiz."

"Şu anda çok uzaktayız ama yarışta daha iyi bir hız ve daha iyi bir sonuç elde edemediğim için bir yönden hayal kırıklığına uğradım."

"Ne yarışta, ne de sprintte çok yavaş değildim, eğer kol ağrılarım olmasaydı daha rahat fren yapabilir ve en az yarım saniye kazanabilirdim." 

"Çıkarılabilecek tek olumlu ders bu. Şampiyonluk hakkında düşünmek istemiyorum çünkü bunu düşünmek için çok uzaktayız." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alex Marquez, bir sonraki yarış için üç sıra grid cezası aldı
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Bezzecchi: "Şampiyonluk konuşmak için çok erken"

Bezzecchi: "Şampiyonluk konuşmak için çok erken"

MotoGP
Fransa GP

Bezzecchi: "Şampiyonluk konuşmak için çok erken" Bezzecchi: "Şampiyonluk konuşmak için çok erken"

Marquez: "Podyum savaşı verirken düşmeyi, 10. olmaya tercih ederim"

Marquez: "Podyum savaşı verirken düşmeyi, 10. olmaya tercih ederim"

MotoGP
Fransa GP

Marquez: "Podyum savaşı verirken düşmeyi, 10. olmaya tercih ederim" Marquez: "Podyum savaşı verirken düşmeyi, 10. olmaya tercih ederim"

Bagnaia, Le Mans kazasının ardından Vinales'e "kızgın değil"

Bagnaia, Le Mans kazasının ardından Vinales'e "kızgın değil"

MotoGP
Fransa GP

Bagnaia, Le Mans kazasının ardından Vinales'e "kızgın değil" Bagnaia, Le Mans kazasının ardından Vinales'e "kızgın değil"

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo, Yamaha'nın motosikletini nasıl geliştireceğini anladığından "emin değil"

Quartararo, Yamaha'nın motosikletini nasıl geliştireceğini anladığından "emin değil"

MotoGP
Fransa GP

Quartararo, Yamaha'nın motosikletini nasıl geliştireceğini anladığından "emin değil" Quartararo, Yamaha'nın motosikletini nasıl geliştireceğini anladığından "emin değil"

Quartararo: "MotoGP hakemleri, Jerez cezasıyla ilgili 'net bir açıklama' yapmadı"

Quartararo: "MotoGP hakemleri, Jerez cezasıyla ilgili 'net bir açıklama' yapmadı"

MotoGP
İspanya GP

Quartararo: "MotoGP hakemleri, Jerez cezasıyla ilgili 'net bir açıklama' yapmadı" Quartararo: "MotoGP hakemleri, Jerez cezasıyla ilgili 'net bir açıklama' yapmadı"

Quartararo: "Arkanızdan Ducati gelirken sakin kalmak zor"

Quartararo: "Arkanızdan Ducati gelirken sakin kalmak zor"

MotoGP
Amerika GP

Quartararo: "Arkanızdan Ducati gelirken sakin kalmak zor" Quartararo: "Arkanızdan Ducati gelirken sakin kalmak zor"

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Resmi: Toprak, Yamaha ile MotoGP testine çıkacak!

Resmi: Toprak, Yamaha ile MotoGP testine çıkacak!

MotoGP

Resmi: Toprak, Yamaha ile MotoGP testine çıkacak! Resmi: Toprak, Yamaha ile MotoGP testine çıkacak!

Quartararo: "Rakiplerimizle mücadele etmemiz mümkün değil"

Quartararo: "Rakiplerimizle mücadele etmemiz mümkün değil"

MotoGP
Portekiz GP

Quartararo: "Rakiplerimizle mücadele etmemiz mümkün değil" Quartararo: "Rakiplerimizle mücadele etmemiz mümkün değil"

Rossi, dikkatinin çoğunu Morbidelli'nin gelişimine vermiş vaziyette

Rossi, dikkatinin çoğunu Morbidelli'nin gelişimine vermiş vaziyette

MotoGP

Rossi, dikkatinin çoğunu Morbidelli'nin gelişimine vermiş vaziyette Rossi, dikkatinin çoğunu Morbidelli'nin gelişimine vermiş vaziyette

Son Haberler

Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"

Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"

F1 Formula 1

Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor" Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"

Vowles: "Sargeant işleri kontrol altına almalı"

Vowles: "Sargeant işleri kontrol altına almalı"

F1 Formula 1
Miami GP

Vowles: "Sargeant işleri kontrol altına almalı" Vowles: "Sargeant işleri kontrol altına almalı"

Malezya, F1'e dönüşünü sadece bir "zaman meselesi" olarak görüyor

Malezya, F1'e dönüşünü sadece bir "zaman meselesi" olarak görüyor

F1 Formula 1

Malezya, F1'e dönüşünü sadece bir "zaman meselesi" olarak görüyor Malezya, F1'e dönüşünü sadece bir "zaman meselesi" olarak görüyor

Alonso: "Ferrari, benim dönemimdeki kadar tutarlı değil"

Alonso: "Ferrari, benim dönemimdeki kadar tutarlı değil"

F1 Formula 1

Alonso: "Ferrari, benim dönemimdeki kadar tutarlı değil" Alonso: "Ferrari, benim dönemimdeki kadar tutarlı değil"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.