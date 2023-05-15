Quartararo 2021 ayarlarına dönüş yaptığını itiraf ediyor
Zor bir sezon geçiren Fabio Quartararo, sıkıntılarının üstesinden gelmek amacıyla 2021 sezonunda kullandığı ve kendisini şampiyonluğa götüren ayarlara geri dönüş yapmış vaziyette.
İlk beş yarışın ardından sadece tek podyumla şampiyonayı sekizinci sırada götürebilen Quartararo, M1 ile yıldızının hiç barışmadığı bir sezon geçiriyor.
Le Mans'ta hafta sonu öncesi takımın motosikleti düzeltip düzeltemeyeceğinden emin olmadığını söyleyen Quartararo, sprint yarışında kaza yaptı, yarışta da 15 saniye geride yedinci olabildi.
Bu yıl Yamaha'sında "binlerce" farklı ayar deneyen Quartararo, 2023 M1'in sorunlarını daha iyi yönetebileceğini umarak 2021'de şampiyonluğu kazanmak için kullandıklarına geri dönmeyi seçti.
Pazar günü konuşan Quartararo, "Yılın başından beri binlerce şey, binlerce ayar denedik ve günün sonunda 2021 ayarlarına dönmeyi tercih ettik."
"Gerçek şu ki, sorun ne olursa olsun sıkıntı içindeyiz. Sorunlara uyum sağlamam ve görmem gerekiyor."
"Motosiklet üzerinde pek çok şey denediğimizi düşünüyorum ve elimizdeki en iyi şey her zaman iki yıl önceki tabanı geri getirmek oldu. Bu şekilde devam etmeye karar verdik.
"Kendimi biraz daha iyi hissediyorum, hala pek iyi değilim ama denediğimiz her şeyin ardından çok daha iyiyim." dedi.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Fransa'da mücadeleyi tamamlayamayan şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın 45 puan gerisinde yer alan Quartararo, şampiyonluğun uzak ihtimal olduğunu da kabulleniyor.
Halen şampiyonluk savaşı verip vermediği sorulan Quartararo, "Göreceğiz."
"Şu anda çok uzaktayız ama yarışta daha iyi bir hız ve daha iyi bir sonuç elde edemediğim için bir yönden hayal kırıklığına uğradım."
"Ne yarışta, ne de sprintte çok yavaş değildim, eğer kol ağrılarım olmasaydı daha rahat fren yapabilir ve en az yarım saniye kazanabilirdim."
"Çıkarılabilecek tek olumlu ders bu. Şampiyonluk hakkında düşünmek istemiyorum çünkü bunu düşünmek için çok uzaktayız." dedi.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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