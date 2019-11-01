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MotoGP / Son dakika

Quartararo, 2020'de Yamaha'nın fabrika motosikletiyle yarışacak

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Quartararo, 2020'de Yamaha'nın fabrika motosikletiyle yarışacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Kas 2019 07:25

Fabio Quartararo, 2020 MotoGP sezonunda A-versiyon fabrika Yamaha motosikletiyle yarışacak.

Petronas SRT sürücüsü bu yıl B-versiyon motosikletle etkileyici bir sezon geçirdi ve şimdiye kadar altı podyum ile dört pole pozisyonu aldı.

Fransız sürücü şu anda şampiyonada altıncı sırada yer alıyor ve böylelikle fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi ve Petronas SRT'deki takım arkadaki Franco Mrobidelli'nin önünde yer alıyor.

Böylelikle hem Quartararo hem de Morbidelli, 2020'de A versiyon motosikleti kullanacak.

Yamaha'nın motor sporları şefi Lin Jarvis, "Sepang'da Petronas Yamaha Sepang Racing Team ile 2020 sezonu için iki A-versiyon YZR-M1 motosikleti sağlama konusunda anlaşmaya vardığımızı açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Hem Franco hem de Fabio bu yıl mükemmel performans sergiledi. Hem bireysel hem de takım olarak elde ettikleri başarılar, sürücüler ve takımlar şampiyonasında görülebiliyor."

"Petronas'ın bu yeni takıma olan desteği, takımın 2020 için iki A-versiyon motosikletle daha da ileriye gitmelerine izin vermede kilit önem taşıyor." dedi.

Takım patronu Razlan Razali, "Hem Franco hem de Fabio bu yıl başarımıza büyük katkı sağladılar ve her iki sürücünün de eşit motosikletlere sahip olması, daha iyi şeyler yapmamızı sağlayacak. Bu açıklamanın hem Petronas hem de takımın ülkesi olan Malezya'da yapılmasından özellikle memnuniyet duyuyoruz." dedi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Andrew van Leeuwen

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