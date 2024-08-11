MotoGP Aprilia CEO'su: "Kesinlikle bir şeyleri yanlış yapıyoruz"

Aprilia, dört ay gibi kısa bir sürede önde mücadele eden bir takımdan, ara sıra ilk beşe giren bir takıma dönüştü.

Silverstone'da fabrika sürücüsü Aleix Espargaro pole pozisyonundan 6. sıraya gerilerken, takım arkadaşı Maverick Vinales 13. sırada yer aldı.

Bu durum, Amerika GP galibi Vinales'in, GP24 motosikletiyle büyük bir atılım yapan Ducati'ye kıyasla Aprilia'nın geri adım attığını söylemesine neden oldu.

Aprilia CEO'su Rivola da, geçtiğimiz yıl Silverstone'da etkileyici bir Grand Prix zaferine imza atan takımı eleştiren Vinales'e katıldığını dile getirdi.

Sky Sport İtalya'ya verdiği demeçte Rivola, "Silverstone'da geçen yıla göre 40 saniye daha hızlıydık ama liderden 10 saniye uzaklaştık."

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO'su Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Daha doğrusu Ducati bir şeyleri çok iyi yapıyor, özellikle de Avrupa pistlerinde yarışmaya geri döndüğümüzden beri. Yol tutuşu az olan Barselona'daki bir testi ileriye doğru atılım yapmak için kullandıklarını biliyorum. Gerçekten iyi iş çıkardılar." dedi.

Ducati'nin bu yılki en güçlü yanlarından biri, Michelin'in yeni 2024 lastiklerinden maksimum performans elde ederken, yarışın son bölümünde lastik bozulmasını minimumda tutabilmesi oldu.

Buna karşılık Aprilia, 2024 RS-GP'de şiddetli bir lastik bozulmasıyl mücadele ediyor: Espargaro Silverstone'da sert arka lastik kullanmak zorunda kaldı ve Vinales lastiğinin 'sadece altı tur sonra bittiğinden' şikayet etti.

Buna cevaben konuşan Rivola, Aprilia'nın Michelin lastiklerini anlamak için yarış hafta sonunun daha büyük bir bölümünü ayırması gerektiğini, Espargaro ve Vinales'in özellikle pazar günkü yarışlarda zorlandığını söyledi.

"Avrupa'ya döndüğümüzden beri sprintte oldukça iyi durumdayız. Ancak pazar günkü yarışlarda yeterince rekabetçi değiliz."

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Lastik aşınmasıyla ilgili bir performans yönetimi sorunu var ve bu konuya kesinlikle odaklanmamız gerekiyor; hatta bazen Q1'i bile riske atarak bunu yapmalıyız."

"Muhtemelen cuma gününe kadar daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Piste çıktığımızda hemen hızlanıyoruz, ancak çoğu zaman lastik sorunu bizi dezavantajlı konuma sokuyor."

"Şu anda lastik aşınması konusunda sorunlarımızı giderecek olan şeyleri arıyoruz."