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Puig'e göre Marquez yeniden eski seviyesinde sürüyor!

Honda takım patronu Alberto Puig'e göre Marc Marquez büyük sakatlığından önceki gibi yarışmaya başlamış vaziyette.

Lewis Duncan
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Marc Marquez, Repsol Honda Team

Uzun süre sonra bir sezona epey formda giriş yapan Marquez, agresif başladığı Portekiz GP'sinde Miguel Oliveira ile karıştığı kazanın ardından sağ elinden sakatlandı.

Sakatlığı nedeniyle üç yarış (Arjantin, ABD, Jerez) kaçıran Marquez tam da beklendiği üzere Le Mans'ta geri döndü. Beklentilerin üstünde bir dönüş yarışı geçiren Marquez, ana yarışta podyumu son iki tur düşerek kaçırmasına rağmen herkese "ben buradayım" dedi.

Honda'nın Le Mans bilgilendirme toplantısında konuşan Puig, Marquez'in artık 2020'de geçirdiği ciddi kol sakatlığından önceki seviyesinde yarıştığını düşünüyor.

Puig, "Marc harika bir yarış çıkardı. Yarışın sonlarında podyum mücadelesi veriyor ve Zarco'nun hemen arkasında olduğunu biliyordu, savaşmaya devam etmesi gerekiyordu."

"Bir şampiyonun karakteri, her zaman her durumdan en yüksek seviyede faydalanmaya çalışmaktır, Marc da tam olarak bunu yaptı." 

"Bence Marc şu anda üç yıl önceki sakatlığından önceki seviyesinde yarışıyor. Mükemmel bir şekilde yarıştı ve elindekilerle en iyisini yaptı." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fransa GP'si Honda için de önemliydi, nitekim şasi sorunları için Kalex ile kurulan ortaklığın ilk yarışıydı ve her iki sürücü de Kalex şasilerini denediler.

İki sürücü de şasiden memnun kalsalar da takımın gidecek daha çok yolu olduğunu düşünmekte.

Kalex şasileri hakkında konuşan Puig, "Bu proje bir süredir devam ediyordu, onlarla uzun süredir işbirliği içinde çalışıyorduk.

"Geçtiğimiz aylarda yapılan çalışmalar kendini göstermeye başladı ve bence bu olumlu bir ilk adımdı."

"Elbette hala iyileştirilmesi gereken noktalar var, şasi gibi bir şeyi sadece beş dakikada değiştiremezsiniz. Yapılacak işler var ve ileriye doğru adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

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