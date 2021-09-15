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Puig: "Marquez'in sakatlığı, Honda'nın motosiklet felsefesini değiştirmeyecek"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Honda patronu Alberto Puig, Marc Marquez'in sakatlığının Honda'nın motosiklet felsefesini değiştirmeyeceğini ve İspanyol sürücünün eski haline döneceğinden emin olduklarını dile getirdi.

Puig: "Marquez'in sakatlığı, Honda'nın motosiklet felsefesini değiştirmeyecek"

Marquez geçen pazar günü Aragon GP'de Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ile son tura kadar zafer için yarışmış ancak heyecan verici savaşı kazanan taraf, harika savunmasıyla beraber Bagnaia olmuştu.

Honda sürücüsü, şu anda sağ kolundaki zayıflık nedeniyle belli pistlerde daha iyi performans gösteriyor ve saat yönünün tersine koşulan Aragon yarışı tam olarak ona uyan pistlerden birisiydi. Böylece Marquez, hem sakatlığının hem de Honda motosikletinin eksikliklerinin üstesinden gelmiş oldu.

Marquez ve Honda, şu anda %100 seviyesinden çok uzakta görünüyorlar ve bazıları, Japon üreticinin düşük performansının, kaynaklarının ve dikkatinin çoğunu Marquez'e ayırmalarından kaynaklandığını düşünüyorlar. Japon üretici uzun zamandır tamamen Marquez odaklı olduğu için diğer sürücülerinin ihtiyaçlarını o kadar da dikkate almıyor.

Puig, Marquez'in son dönemde yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, Honda'nın İspanyol sürücüye odaklanma felsefesinde en ufak bir değişiklik bile yapmayacağını söyledi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Alberto Puig, Repsol Honda Team Team Principal race

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Alberto Puig, Repsol Honda Team Team Principal race

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aragon hafta sonunda Motorsport.com'a konuşan Puig, "Felsefemiz hiçbir şekilde değişmeyecek çünkü Marc, son 1.5 yıldır çok fazla acı çekti."

"O, herhangi bir sürücü değil. O sadece en iyi Honda sürücüsü değil, aynı zamanda dünyanın en iyi sürücüsü."

"Uzun bir kontratımız var (2024'e kadar) ve ona hak ettiği motosikleti sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Açıkçası Pol [Espargaro] da bizim için çok önemli ancak Marc'ın pistteki başarıları ortada." dedi.

Honda'nın tüm odağını Marquez'e çevirerek yanlış yaptığını savununlar ise, bu açıdan istatistiklerin çok şey anlattığını düşünüyorlar.

Marquez'in sakatlandığı İspanya GP'den sonra Honda, İspanyol sürücü olmadan toplamda 15 yarışa katıldı ve bu süre zarfında zafer alamadılar. Takım sadece Alex Marquez'in ikinci olduğu Aragon ve Le Mans yarışlarında podyuma çıktı.

Marquez, MotoGP'ye dönmesinin ardından Sachsenring'de bu galibiyetsizlik serisine son verdi ve geçen pazar günü Mortland Aragon'da ikinci olarak, takıma bu yılki ikinci podyumunu getirdi. Diğer yanda İspanyol sürücü, 18 kaza ile, bu yıl şimdiye kadar en çok kaza yapan isim de oldu.

İlk iki yarışı kaçırmasına rağmen Marquez, Honda sürücüleri arasında şampiyonayı önde götüren isim.

Marc, genel klasmanda 79 puanla 10. sırada yer alırken, Takaaki Nakagami 64 puanla 13. sırada, Pol Espargaro 55 puanla 14. sırada ve Alex Marquez 49 puanla 15. sırada bulunuyor.

Puig, aynı zamanda Marquez'in eskisi kadar güçlü olacağı konusunda da hiçbir şüpheye sahip değil.

Puig, "Marc'ın eski haline döneceğine konusunda neden hiç şüphem yok biliyor musunuz? Çünkü Marc, korkmuyordu."

"Uzun bir süre durmak zorunda kaldı ve tekrar yarışmaya başladığında, yüksek süratte bir kaza yaptı. Fakat o, kalktı ve yeniden daha hızlı gitti."

"Bir yarış pilotunda, önde gidenlerle geride kalanlar arasındaki farkı yaratan şey korkudur; Onlar (korkanlar) ilk gün kendini yaraladıktan sonra 0.8 saniye yavaş giderler, sonra bir saniye, sonra iki saniye... En sonunda da eve dönerler." dedi.

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