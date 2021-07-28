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MotoGP / Avusturya GP II Haberler

Puig: ''İnsanlar bir süreliğine Marc Marquez'in kim olduğunu unuttu''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Honda MotoGP takım patronu Alberto Puig, Marc Marquez'in dönüşüyle ilgili ''bazı garip yorumlar yapıldığını'' insanların ''kim hakkında konuştuklarını unuttuğunu'' söyledi.

Puig: ''İnsanlar bir süreliğine Marc Marquez'in kim olduğunu unuttu''

Marquez, geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen İspanya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada, sağ kolundaki pazı kemiğini ciddi şekilde kırmıştı ve bu yüzden, 2020 sezonunun tamamına katılmadı. Aynı zamanda İspanyol pilot toplamda üç ameliyat geçirdi.

Altı kez dünya şampiyonu, bu yıl Portekiz Grand Prix'sinde seriye geri döndü ve hem sağ kolunda hem de omzundaki gücü geri kazanarak ilerleme gösterdi.

Marquez, saat yönünün tersinde işleyen pistlerden biri olan Sachsenring'deki Almanya Grand Prix'sini sağ kolunda yaşadığı problemlere rağmen kazandı ve Assen'de de 20. sıradan yedinci sıraya yükselmesi iyileşmeye başladığının bir sinyali oldu.

Puig Marquez'in dönüşünün ''beklenenden daha zor olduğunu'' ancak fiziksel kısıtlamalara rağmen ''potansiyelinin geri kalandan çok daha iyi'' olduğunu söyledi.

Motogp.com'a konuşan Puig şu ifadeleri kullandı: ''Bence bir süreliğine insanlar Marc Marquez'in kim olduğunu unuttu.''

''Ben çok fazla gazete ve haber okuyan biri değilim, çok ilgimi çekmiyor ancak basın yöneticimizden duyduğum kadarıyla onun dönüşüyle ilgili bazı yorumlar olmuş.''

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Onun ne seviyede bir sürücü olduğunu anladıklarını düşünmüyorum.''

''Marc'ın geri dönüşü yaralanması nedeniyle beklenenden zor oldu.''

''Şimdiki durumunda çıkardığı performanslar inanılmaz. Çünkü onun tek kolla sürüş yaptığını söyleyemeyeceğim ancak bir buçuk kolla sürüyor.''

''O, açık şekilde fiziksel açıdan %100 değil fakat bunu sadece bir sürücünün kaldırabileceğini düşünüyorum, o da Marc.''

''Honda takım patronu olarak değil ancak eski bir sürücü olarak konuşuyorum, bence onun potansiyeli diğerlerine kıyasla inanılmaz fazla.''

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