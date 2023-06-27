Puig, Honda hakkında: "Durumumuz hiç iyi değil"

MotoGP altı haftalık yaz tatiline girerken Honda, üç sürücüsünün sakatlanması ve Japon üretici Yamaha ile birlikte en arka sıralarda yer alan motosikletiyle mevcut sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Haziran ayında Joan Mir ve Alex Rins sakatlık yaşarken, Marc Marquez de kaburgası ve elindeki kırıklarla mücadele etti ve Sachsenring ve Assen'deki iki yarışa katılamadı.

Puig, gelişime liderlik edecek sürücülerinin sorun yaşaması ve HRC patronlarıyla çelişen bir felsefe değişikliğiyle Honda'yı bu sezon yeniden canlandırmanın zor olacağını düşünüyor.

Puig, "Hastaneye girip çıkan üç sürücümüz ve son zamanlarda karşılaştığımız sorunlar varken, işleri eski haline geri getirmek kolay olmayacaktır."

"Denememize rağmen hâlâ sorunlarımıza bir çözüm bulamadık. Durum hiç de iyi değil ama yapabileceğimiz tek şey bundan kurtulmaya çalışmak."

Alberto Puig, Team Manager Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Çok gerideyiz ve bunu iki ay içinde düzeltmek kolay olmayacak. Denemezseniz asla bilemezsiniz ama iki ay içinde yüksek performanslı bir motosiklete sahip olacağımızı düşünmek fazla iyimser olur." dedi.

Honda son birkaç yıldır Avrupalı fabrika rakiplerinin gelişim konusunda öne geçtiğini gördü. Örneğin Ducati şu anda KTM ve Aprilia'yı geride bırakmış durumda, ancak Puig rakiplerinin yaklaşımını benimsemenin kendileri için doğru bir taktik olmadığını düşünüyor.

Puig, "Avrupalı markalar son birkaç yılda motosiklet geliştirme konusunda çok agresif davranarak risk aldılar."

"Japonlar bu konuda çok daha muhafazakar, ancak şu anda elimizdekilere ve sonuçlara dayanarak, kesinlikle bu yaklaşımı değiştirmek ve şimdiye kadar olduklarından daha reaktif olmak zorundalar." yorumlarında bulundu.