Puig: "Honda, 2022 MotoGP motosikletiyle "hazır olmaktan çok uzak'"

Honda, 1982'de tam zamanlı olarak prömiyer sınıfa döndüğünden bu yana ilk kez 2020'de bir yarış kazanamadı. RC213V, her ne kadar ciddi bir kol sakatlığından sonra hâlâ toparlanmakta olan Marc Marquez'le üç Grand Prix kazansa da, sorunlu bir motosiklet olduğunu kanıtladı.

Tüm sürücüleri, virajlara girmelerinin yanı sıra çıkmalarını da engelleyen bir arka tutuş eksikliği ile mücadele etti.

Honda, Eylül ayındaki Misano testinde 2022 için tamamen farklı bir RC213V prototipi tanıttı ve geçen hafta sezon sonrası Jerez testinde bunu geliştirmeye devam etti.

İki günlük Jerez testinin sonunda LCR sürücüsü Takaaki Nakagami genel sıralamada ikinci olurken, fabrika takımı Honda sürücüsü Pol Espargaro yedinci oldu. 2021'in son iki yarışını görme sorunları nedeniyle kaçıran Marc Marquez, testlerde yoktu.

Honda'nın 2022 RC213V ile geliştirmenin hangi aşamasında olduğu sorulduğunda Puig, motogp.com'a verdiği demeçte, "Buna cevap vermek kolay değil, çünkü bazen bilmiyoruz."

"Bir test yaptıktan sonra, mühendisler tüm bilgileri toplamalı ve elbette hangi yöne gidileceğine veya ne yapılması gerektiğine karar vermeli."

“Peki, biz geliştirmenin hangi kısmındayız: Aynı anda hem test ediyor hem de geliştiriyoruz."

“Yani gelişimin sınırı yok, her zaman geliştirebilirsin."

"Farklı şasi konfigürasyonlarına ve motorlara bakarak, sürücülerimiz için en iyisinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve tüm üreticilerin yaptığı da bu."

"Hâlâ hazır olmaktan çok uzakta olduğumuzu söyleyebilirim ama buradaki test, çok önemli ve kritik."

"Marc burada yokken, sürücülerimizle olan karmaşık durumumuzun içinde, iyi bilgiler alıyoruz." dedi.

Motorsport.com'un İspanya edisyonu Motorsport.es'e özel olarak konuşan Puig, Honda'nın 2022 motosikletinde şimdiye kadarki çalışmaları konusunda iyimserdi.

"Sonuçlar olumlu çünkü çalışmaya hangi yönde devam edeceğimizi bulduk."

"Motosiklet farklı sürücüler tarafından test edildiğinde ve her biri size farklı bir şey söylediğinde, bu çok karmaşık oluyor. Neyse ki sürücülerimizin görüşleri çok benzer ve bu çok önemli çünkü Misano'da başladığımız çalışmanın ve Jerez'de bu testte yapacağımızı söylediğimiz şeyin işe yaradığını anlıyorsunuz. Bu da olumlu."

Espargaro, 2021 motosikletinde eksik olan arka tutuşun yeni prototiple birlikte geride kaldığını ancak ön tarafta artık "daha fazla sıkıntı yaşadığını" söyledi.

İspanyol sürücü, "Hiç şüphesiz istediğim tutuş buydu, bu konuda çok çalıştılar ve ileriye dönük büyük bir adım attık."

"Arka tutuş çok fazla olduğunda başka sorunlar ortaya çıkıyor, özellikle ön taraf daha fazla sıkıntı yaşıyor. Belki daha yumuşak bir lastiğe ihtiyacımız var."

"Fakat istediğimizi aldık ve şimdi işimizi yapıp emeklerin karşılığını geri vermek zorundayız." dedi.