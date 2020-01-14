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MotoGP / Son dakika

Puig: "Alex'in gelişi Marc'ı olumsuz etkilemeyecek"

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Puig: "Alex'in gelişi Marc'ı olumsuz etkilemeyecek"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Oca 2020 16:46

Honda MotoGP takım patronu Alberto Puig, Alex'in takıma gelişinin Marc Marquez'i endişelendireceğine inanmıyor.

Son Moto2 şampiyonu Alex, emekli olan Jorge Lorenzo'dan boşalan Repsol Honda koltuğuna geçecek ve böylelikle MotoGP'ye adım atmış olacak.

Alex'in takıma gelişi, Honda sürücülerinin geçen yıl RC213V ile yaşadığı sorunlar ve kardeşinin hakimiyeti göz önüne alındığında kendisi için zor bir adım olacak gibi görünüyor.

500cc şampiyonu Wayne Rainey, Alex'in takıma gelişinin, Marc üzerinde istikrarsızlaştırıcı bir etkiye yol açabileceğini söylemişti.

Ancak Motorsport.com'a konuşan Puig, aynı görüşü paylaşmıyor.

Puig, "Marc'ı eden olumsuz etkilesin ki? Aksine kardeşi MotoGP'de başka bir takımla mücadele etseydi, o zaman daha çok endişe duyardı. Alex'in gelişinin Marc'ı neden olumsuz etkileyebilir bilmiyorum. Çünkü çok mutlu."

"Sadece motosikletin iyi şekilde olması umrunda olacak. Onu etkileyen tek şey bu ve kafasında bu var. O bir şampiyon ve kardeşiyle tekerlek tekerleğe mücadele etmesi gereken gün kesinlikle bunu yapacak." dedi.

Alex ile ilgili ise şöyle dedi: "Bence bu, onun için çok büyük bir fırsatı. Onu, kategorinin seviyesine bitirdiği yere göre değerlendirmek gerekiyor. Sonuçlar ve öğrenme süreci, onun başarılı olup olmayacağını belirleyecek. Alex çalışmalı, fedakarlık yapmalı ve çabalamalı. Kimse yetenekleri üzerinde kontrol sahibi değildir, ama çok fazla çaba gösterebilirsiniz."

Genç Marquez, geçen Kasım ayında Honda ile Valencia testinde ve sonrasında da Jerez'de yer almıştı.

Bu kış ise Sepang'daki shakedown testinde piste çıkacak ve ardından resmi sezon öncesi testinde RC213V'yi sürecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Alex Marquez , Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Oriol Puigdemont

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