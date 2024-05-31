Pramac'tan Marquez'e yanıt: "Gelecek yıl fabrika destekli iki motosikletimiz olmaya devam edecek"
Pramac takım patronu Gino Borsoi, takımının gelecek yıl 2025 motosiklete sahip tek Ducati müşteri takımı olacağını söyledi.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Perşembe günü Mugello'daki İtalya Grand Prix'si öncesinde, Ducati’nin Jorge Martin'i 2025 yılı için fabrika takımına terfi ettirmeye karar verdiğine dair haberler ortaya çıktı.
Başlangıçta bu durum Marquez'in fabrika motosikletiyle Pramac'a geçmesine yol açacak gibi görünse de altı kez MotoGP dünya şampiyonu bu takımın “kendisi için bir seçenek olmadığını” söyledi.
Marquez daha sonra sadece Ducati fabrika takımı ya da Gresini ile yarışırsa Ducati bünyesinde kalacağını belirtti.
Pramac'ın 2025/2026 yılları için, bu seçeneği uygulamak istemesi halinde Ducati'den fabrika destekli motosikletler almasını garanti eden bir anlaşma var.
DAZN'a konuşan Borsoi, bu anlaşmanın Gresini'nin 2025'te Marquez için bir fabrika motosikletine sahip olmasına izin verecek şekilde değiştirilmesi olasılığını reddetti.
Borsoi, “Sekiz kez dünya şampiyonu olmuş birine çok saygı duyuyoruz."
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Fakat Pramac'ın harika bir takım olduğunu söyleyebilirim, biz harika bir aileyiz ve her yıl daha da iyi işler yapıyoruz."
“2023'te tarih yazdık ve takım şampiyonluğunu kazandık, bunu ilk kez bir müşteri takımı olarak yaptık, dünya şampiyonluğu için mücadele ettik ve bu yıl Jorge Martin şampiyonada lider gidiyor."
"Piste her çıktığımızda daha iyi bir takım olmak için yeni fırsatlar yaratıyoruz."
“İki fabrika destekli Ducati motosikletimiz var ve gelecek yıl da aynı şekilde devam edeceğiz.” dedi.
Pramac'ın Ducati ile olan 2025/2026 sözleşmesini aktifleştirmek için harekete geçip geçmediği ya da bunun Marquez'i zorlamak için yapılan bir hamle olup olmadığı net değil.
Pramac, Yamaha'dan 2025'ten itibaren Japon üreticinin müşteri takımı olması için de teklif aldı.
Bu gerçekleşirse, Gresini'nin 2025'te fabrika motosikleti kullanmasına kapı açılacak.
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