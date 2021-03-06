Pramac'ın 2021 motosikletinde F1 logosu olacak

Pramac, Jack Miller ve Francesco Bagnaia'nın bu yıl Ducati fabrika ekibine geçmesinin ardından yeni sezona tamamen yeni bir sürücü kadrosuyla girecek.

Bu ikilinin yerine tecrübeli Johann Zarco ve Jorge Martin geçecek.

Dün gerçekleştirilen Shakedown'da, motosikletin arka kısmında bir Formula 1 logosu yer aldığı görüldü.

F1 logosu, Martin’in motosikletinin arka kısmına yerleştirilmişti ve Motorsport.com, konu hakkında Pramac ile iletişime geçti.

Pramac sözcüsü bunun Domenicali’nin talebi olduğunu doğruladı.

2013 sonunda Ferrari'den ayrılmasının ardından Lamborghini'ye geçen Domenicali, uzun süre Lamborghini markasını yönetti ve Pramac'ın sahibi Paolo Campioniti ile yakın bir dostluğa sahipti.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

Bir Pramac sözcüsü, "Stefano Domenicali, Paolo Campinoti'yle yakın bir dostluğa sahip ve ona, motosikletin üzerinde herhangi logo taşıyıp taşıyamayacağını sordu." dedi.

F1 logosu, hem Martin hem de Zarco’nun motosikletinde yer alacak ve bu logo, bu ayın sonunda yarışlar başladığında daha da belirginleştirilecek.

Domenicali, Ocak ayı itibariyle F1 CEO'su olarak Chase Carey'in yerine geçmiş ve MotoGP ile daha yakın bir ilişki kurmuştu. Her iki seri de 2021 için ortak COVID-19 padok protokolleri belirlediler.

Pramac, 2020 yılında Miller ve Bagnaia ile beraber beş podyum kazandı.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing