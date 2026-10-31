MotoGP Malezya GP

Pramac Yamaha’da iletişim kopukluğu: "Rezil bir duruma düştük"

Jack Miller, Malezya GP sprint yarışında yağmurun ardından pit alanında motosikletinin hazır olmaması üzerine gösterdiği öfkeli tepki için Pramac ekibinden özür diledi.

Richard Asher Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 19:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun Pramac Yamaha’daki takım arkadaşı Jack Miller, Sepang’daki sprint yarışının henüz başında yağmur yağacağı öngörüsüyle pite girdi ancak ikinci motosikletinin hazır olmadığını görünce takımına öfkelendi.

Ekip şefi Giacomo Guidotti ve mekanikerlere el kol hareketleriyle sert tepki gösterdiği anlar canlı yayına yansıyan Miller, vakit kaybı ve yaşanan kriz üzerine yarışa dönmeyerek pitte kaldı. Yarış sonrasında öfkesini kontrol altına aldığını ve ekibiyle konuşarak özür dilediğini belirten Miller, yaşanan iletişim kopukluğu yüzünden rezil olduklarını dile getirdi.

Pitte yaşanan krizi detaylandıran Miller, şu ifadeleri kullandı: "Yarıştan önce Giacomo ile bir konuşma yapmış ve kendisine 'Motosikleti hazır tutun' demiştim.”

“Benim kafamdaki 'hazır tutun' ifadesi aracın hemen pitte hazır olması anlamına geliyordu; onun kafasındaki ise 'nasıl olsa 4-5 tur sonra hazır olur' düşüncesiymiş. Tam anlamıyla bir iletişim kopukluğu yaşadık.”

“Maalesef bugün dışarıdan bakıldığında tam alnamıyla rezil bir duruma düştük.”

“Pite girme kararı tamamen bana aitti. 7 ve 8. virajlarda vizörüme 5-6 damla yağmur düştü, ardından 9 ve 10. virajlarda da aynı şeyi görünce 'Tamam, bir sonraki tur burası tamamen ıslanacak' diye düşündüm.”

“Malezya'da yağmur genelde hep 7, 8, 9 ve 10. virajlardan başlar, bulutlar hep o yönden gelir. Zaten 17 veya 18. sıradaydık, puan almamız pek olası değildi. Bu yüzden erken davranıp şansımı denemek istedim.”

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Pite girdiğimde sadece lastik ısıtıcılarının çıkarılacağını sanıyordum. Ancak bijon tabancasının yanlış yöne doğru döndüğünü görünce lastiğin bile henüz değiştirilmediğini anladım. O an yarışın bizim için bittiğini fark ettim.”

“Gösterdiğim aşırı tepki yüzünden takımdan özür diledim. Ama pite girdiğiniz o an hâlâ yarışın içindesinizdir ve adrenalininiz en üst seviyededir. Kafamda bu kararı, doğru olduğuna inanmasam zaten vermezdim.”

“Pite girdiğim an zamanlama açısından yarışı kazanma şansım olduğunu bile düşünmüştüm. Zaten yağmur da damalı bayraktan sonraya kadar yağmadı, kararım tutmadı.”

“Yine de 17-18. sıradayken bu riski almaya değerdi."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Martin: "Şampiyonluk umutlarım büyük ölçüde sona erdi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Richard Asher





Marc Marquez: "Sıralama için de sert lastiği kullanabilirdik!"



MotoGP



MotoGP



Japonya GP



27 g



Marc Marquez: "Sıralama için de sert lastiği kullanabilirdik!"





Resmi: Ogura, MotoGP Avusturya GP'de motosikletine geri dönecek



MotoGP



MotoGP



Avusturya GP



1 ay



Resmi: Ogura, MotoGP Avusturya GP'de motosikletine geri dönecek





Marc Marquez: "Yaz arasına huzurlu ve mutlu bir şekilde giriyorum”



MotoGP



MotoGP



Almanya GP



3 ay



Marc Marquez: "Yaz arasına huzurlu ve mutlu bir şekilde giriyorum”

Daha fazlası

Jack Miller





Guevara, Toprak’ın yeni takım arkadaşı olmaya hazırlanıyor



MotoGP



MotoGP



Katalonya GP



5 ay



Guevara, Toprak’ın yeni takım arkadaşı olmaya hazırlanıyor





Miller, Yamaha'nın yaşadığı zorluklar hakkında: "Kurbanlık koyun gibi hissediyorum"



MotoGP



MotoGP 6 ay



Miller, Yamaha'nın yaşadığı zorluklar hakkında: "Kurbanlık koyun gibi hissediyorum"





Yamaha: "Toprak kısa süre içerisinde Miller'ın seviyesine gelecek"



MotoGP



MotoGP



Pramac Racing lansmanı



9 ay



Yamaha: "Toprak kısa süre içerisinde Miller'ın seviyesine gelecek"

Daha fazlası

Pramac Racing





Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP sezonunun kalanında yarışamayacak!



MotoGP



MotoGP



Avustralya GP



11 g



Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP sezonunun kalanında yarışamayacak!





Ross Brawn, MotoGP Pramac'ın yönetimine katıldı



MotoGP



MotoGP 5 ay



Ross Brawn, MotoGP Pramac'ın yönetimine katıldı





Toprak: "Şu ana kadar büyük bir adım attık ama yumuşak lastikte gelişmem gerekiyor"



MotoGP



MotoGP



Barcelona Official Testing



5 ay



Toprak: "Şu ana kadar büyük bir adım attık ama yumuşak lastikte gelişmem gerekiyor"

Son Haberler





Pramac Yamaha’da iletişim kopukluğu: "Rezil bir duruma düştük"



MotoGP



MGP MotoGP



Malezya GP



1 dk



Pramac Yamaha’da iletişim kopukluğu: "Rezil bir duruma düştük"





Martin: "Şampiyonluk umutlarım büyük ölçüde sona erdi"



MotoGP



MGP MotoGP



Malezya GP



41 dk



Martin: "Şampiyonluk umutlarım büyük ölçüde sona erdi"





2026 Meksika GP 3. antrenman: Son seansın en hızlısı Norris, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



1 s



2026 Meksika GP 3. antrenman: Son seansın en hızlısı Norris, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada





Frederik Vesti'den Cadillac’a açık çağrı: "İki gözüm de o koltukta"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



1 s



Frederik Vesti'den Cadillac’a açık çağrı: "İki gözüm de o koltukta"

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol