MotoGP Malezya GP
Pramac Yamaha’da iletişim kopukluğu: "Rezil bir duruma düştük"
Jack Miller, Malezya GP sprint yarışında yağmurun ardından pit alanında motosikletinin hazır olmaması üzerine gösterdiği öfkeli tepki için Pramac ekibinden özür diledi.
Richard Asher Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 19:40
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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun Pramac Yamaha’daki takım arkadaşı Jack Miller, Sepang’daki sprint yarışının henüz başında yağmur yağacağı öngörüsüyle pite girdi ancak ikinci motosikletinin hazır olmadığını görünce takımına öfkelendi.
Ekip şefi Giacomo Guidotti ve mekanikerlere el kol hareketleriyle sert tepki gösterdiği anlar canlı yayına yansıyan Miller, vakit kaybı ve yaşanan kriz üzerine yarışa dönmeyerek pitte kaldı. Yarış sonrasında öfkesini kontrol altına aldığını ve ekibiyle konuşarak özür dilediğini belirten Miller, yaşanan iletişim kopukluğu yüzünden rezil olduklarını dile getirdi.
Pitte yaşanan krizi detaylandıran Miller, şu ifadeleri kullandı: "Yarıştan önce Giacomo ile bir konuşma yapmış ve kendisine 'Motosikleti hazır tutun' demiştim.”
“Benim kafamdaki 'hazır tutun' ifadesi aracın hemen pitte hazır olması anlamına geliyordu; onun kafasındaki ise 'nasıl olsa 4-5 tur sonra hazır olur' düşüncesiymiş. Tam anlamıyla bir iletişim kopukluğu yaşadık.”
“Maalesef bugün dışarıdan bakıldığında tam alnamıyla rezil bir duruma düştük.”
“Pite girme kararı tamamen bana aitti. 7 ve 8. virajlarda vizörüme 5-6 damla yağmur düştü, ardından 9 ve 10. virajlarda da aynı şeyi görünce 'Tamam, bir sonraki tur burası tamamen ıslanacak' diye düşündüm.”
“Malezya'da yağmur genelde hep 7, 8, 9 ve 10. virajlardan başlar, bulutlar hep o yönden gelir. Zaten 17 veya 18. sıradaydık, puan almamız pek olası değildi. Bu yüzden erken davranıp şansımı denemek istedim.”
Jack Miller, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
“Pite girdiğimde sadece lastik ısıtıcılarının çıkarılacağını sanıyordum. Ancak bijon tabancasının yanlış yöne doğru döndüğünü görünce lastiğin bile henüz değiştirilmediğini anladım. O an yarışın bizim için bittiğini fark ettim.”
“Gösterdiğim aşırı tepki yüzünden takımdan özür diledim. Ama pite girdiğiniz o an hâlâ yarışın içindesinizdir ve adrenalininiz en üst seviyededir. Kafamda bu kararı, doğru olduğuna inanmasam zaten vermezdim.”
“Pite girdiğim an zamanlama açısından yarışı kazanma şansım olduğunu bile düşünmüştüm. Zaten yağmur da damalı bayraktan sonraya kadar yağmadı, kararım tutmadı.”
“Yine de 17-18. sıradayken bu riski almaya değerdi."
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