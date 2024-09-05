Oliveira, 2025 sezonunda Pramac-Yamaha'da!

MotoGP'nin tecrübeli ismi Miguel Oliveira, 2025 sezonunda Yamaha'nın uydu takımı Pramac'ta yarışacak.



İki yıl boyunca Trackhouse/RNF Racing'de mücadele eden Portekizli sürücü, gelecek yıl fabrika destekli Yamaha M1'le Pramac adına yarışacak.



Oliveira, yeni takımıyla birlikte MotoGP'de önemli başarılar hedefliyor.

Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yamaha gibi ikonik bir markayı temsil etmek benim için büyük bir ayrıcalık."



"Yıllar boyunca mavi motosikletlere her zaman büyük bir hayranlıkla baktım."



"Şimdi ise bu gerçeği bir parçası oldum ve Yamaha Motor Company'ye bu önemli geçiş sürecinde bana olan taahhütleri için teşekkür etmek istiyorum."



"Lin Jarvis, bu görüşmelerin başlamasında ve bu anlaşmanın gerçekleşmesinde kilit bir rol oynadı."