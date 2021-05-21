Pramac sürücüsü Martin, Mugello MotoGP yarışından da çekildi

Martin, geçen ay Portimao'da gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix'sinde büyük bir kaza geçirmiş ve vücudunda kırıklar oluşmuştu.

Çaylak sürücü, Jerez'deki yarışı kaçırdığı gibi, Fransa'daki Le Mans yarışını da kaçırdı ve bu iki yarışta yerini Tito Rabat aldı.

Rabat'ın önümüzdeki hafta sonu Estoril'de Barni Racing ile Dünya Superbike'ta yarışacak olması, Mugello'da Pramac Ducati ile yarışmasını engelleyecek ve bu yüzden takım, Ducati test sürücüsü Pirro'yu görevlendirdi.

Pramac, Martin'in sonraki hafta yapılacak Barselona yarışıyla beraber yarışlara geri dönmesini bekliyor.

Pramac'tan yapılan kısa açıklamada şöyle denildi: "Doktorların görüşlerini ve tavsiyelerini dinledikten sonra, Jorge Martin'in Barselona'da geri dönmesine karar verildi."

"İspanyol sürücünün durumu gelişmeye devam ediyor ancak Mugello için geri dönmesi, bu pistin zorluğu ve talepkârlığı göz önüne alındığında en iyi seçim değildi."

"Bu nedenle, Michele Pirro (Ducati test sürücüsü ) Johann Zarco ile Pramac Racing adına yarışacak.”

Tito Rabat, Avintia Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images