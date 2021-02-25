Pramac 2021 MotoGP aracını, yeni sürücü kadrosuyla tanıttı

Bu, Pramac'ın MotoGP'deki 19. sezonu, Ducati uydu takımı olarak ise 17. sezonu olacak.

Jack Miller ve Francesco Bagnaia’nın 2021’de Ducati fabrika takımına gidişiyle beraber Pramac, 2013’ten beri ilk defa tamamen yeni sürücü kadrosuna sahip olacak.

İki kez Moto2 Dünya Şampiyonu Johann Zarco, Avintia ekibiyle geçirdiği tek yılın ardından, Ducati fabrika kontratıyla birlikte ekibe geçecek ve yanında 2018 Moto3 Şampiyonu Jorge Martin olacak.

Pramac Racing’in takım patronu Paolo Campinoti konuyla ilgili şunları söyledi: ’’Buradayız ve 2021 için hazırız. Bu sezon bizim için çok önemli olacak çünkü bu yıl Pramac Racing’in MotoGP’deki 20. sezonu olacak.’’

‘’Her şeyin bir eğlenceyle başladığını ve sonrasında güçlü bir takıma dönüştüğümüzü düşünürsek bu harika bir başarı öyküsü ve bunu bu sene de korumayı umuyoruz.’’

‘’Çok mutluyuz çünkü bu seneyi kutlamak için dört sürücümüz var. Pecco’yu ve Jack’i Ducati’ye gönderdiğimizi düşünürsek, 2020 çok büyük bir başarı oldu."

‘’Aynı zamanda, çok iyi sürücüleri takımımıza dahil etmekten gururluyuz. Jorge Martin ve Johann Zarco bu sezon Pramac ailesine katılıyorlar. Martin inanılmaz yetenekli bir çaylak ve Zarco’nun da birçok tecrübesi var.’’

‘’Bu, bir taraftan gelen genç enerji ve diğer taraftan gelen tecrübeyle birlikte mükemmel kombinasyon olarak sonuçlanacak. Bu sezonun harika bir sezon olacağına eminim.’’

Zarco’nun Pramac’la anlaşması özellikle önemliydi. Bu anlaşma, sürücünün KTM’yle anlaşmasının 2019 başında bitmesinin ardından ilk defa fabrika kontratlı bir sürücü olacağı anlamına geliyor.

Geçen yılki Çek GP'de Avintia ile podyuma çıkan Zardo, 2018'den sonra ilk podyumunu kazanmıştı.

Martin, 2018’deki Moto3 Şampiyonluğundan ve KTM ile Moto2'deki ikinciliğinin ardından MotoGP'ye geçecek.

İspanyol sürücü, ilk zaferini Avusturya Grand Prix’sinde elde etti ve bunu Styrian GP’deki zaferiyle tekrarladı, ancak son turda pist limitlerini ihlal ettiği için ikinciliğe düşürüldü.

Martin, ikinci Moto2 galibiyetini Valencia GP’de aldı, ancak 2 galibiyet ve 4 podyumluk istatistiği, şampiyonayı kazanmasına yetmedi. Eylül ayında geçirdiği COVID-19 nedeniyle iki yarışı kaçırmak zorunda kalan genç sürücü, şampiyonayı ikinci bitirdi.

İspanyol sürücü, 2021 MotoGP gridindeki üç çaylaktan biri olacak. Luca Martini ve geçen sezonun Moto2 şampiyonu Enea Bastianini de Avintia ile yarışmak için Ducati’yle anlaşma imzaladılar.

Sadece Petronas SRT, Aprilia ve Suzuki 2021 motosikletlerini tanıtmadılar. Petronas SRT yeni motosikletinin lansmanını 1 Mart'ta, Suzuki ise 6 Mart’ta yapacak.

Aprilia ise henüz yeni motosikletinin lansman tarihini doğrulamadı.