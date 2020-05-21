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MotoGP / Son dakika

Pramac patronuna göre Miller, Ducati fabrika takımına geçecek

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Pramac patronuna göre Miller, Ducati fabrika takımına geçecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 May 2020 12:12

Pramac MotoGP takımının patronu Francesco Guidotti, 2021 sezonunda Jack Miller'ın Ducati fabrika takımı adına yarışmasını bekliyor.

Miller, geçen yıl bağımsız sürücüler arasında en iyi kinci isimdi ve sezonu galibiyetsiz tamamlamasına rağmen beş podyumla tamamladı. Gösterdiği bu güçlü performansın ardından da fabrika takımına geçmek istediğini belirtti.

Avustralyalı pilot sezonu, Mugello zaferinin ardından sözleşmesi bir yıl uzatılan, ancak anlaşma sonrası ciddi bir performans düşüşü yaşamaya başlayan, Ducati fabrika takımı sürücü Danilo Petrucci'nin sadece 11 puan gerisinde tamamladı.

Ducati, 2020 sezonu başlamasından önce 2021 kadrosunu belirlemeye çalışıyor ve Guidotti, İtalyan üretici ile Miller'ın 2020 sonrasında birlikte çalışma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyor.

Guidotti “En mantıklı ve normal durum Jack'in fabrika takımına geçmesi olacak. 2018'de zorlu bir ilk yılın ardından sanırım geçen yıl çok iyi bir potansiyeli olduğunu gösterdi ve büyük bir adım attı. Fabrika takımına katılmaya hazır."

"Jack'le ilgili görüşmeler yapıyorlar ve bildiğim kadarıyla anlaşma henüz yapılmadı. Ancak her iki tarafın da anlaşma yapmaya niyeti var. Sanırım anlaşma yakın." dedi.

KTM, geçen yıl Johann Zarco'nun yerine Miller'ı geçirmek istemiş ve çok büyük bir maaş teklif etmişti. Ancak Miller bunu reddetti ve Pramac ile kalmayı seçti.

Guidotti'ye göre Ducati, kendilerine olan inancın karşılığını verecek.

"Geçen yıl Jack, KTM ona çok büyük bir para teklif ettiğinde oraya gidebilirdi. Ama daha az paraya değil, çok daha az parayla bizimle kaldı."

"Teknik açıdan çok mutlu olduğu, motosikletten hoşlandığı ve hislerinin iyi olduğu anlamına geliyor."

Ducati ve Miller arasındaki görüşmeler, Andrea Dovizioso'nun takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde geliyor.

Dovizioso'nun menajeri Simone Battistella kısa süre önce sürücüsünün Ducati ile maddi anlamda anlaşmazlıklar yaşadığını ve kendilerine somut bir teklif gelmediğini söylemişti.

Ducati ve Dovizioso anlaşamazsa, Petrucci'nin mevcut fabrika takımında kalma ihtimali ortaya çıkabilir ancak İtalyan sürücünün adı da Dünya Superbike ile anılıyor.

Öte yandan Pramac'ın  KTM Moto2 sürücüsü Jorge Martin'i gelecek yıl Francesco Bagnaia'nın yanına getirmeyi düşündüğü anlaşılıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Ducati Team Şimdi al , Pramac Racing
Editör Jamie Klein

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