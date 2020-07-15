Pramac patronu: "Dovizioso ve Ducati arasında bir şeyler yanlış gibi görünüyor"

Ducati ve Dovizioso arasında uzun süredir devam eden sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanmadı ve taraflar, başta para olmak üzere çeşitli konularda anlaşmaya varamadılar.

Dovizioso'nun menajeri Simone Battistella geçtiğimiz günlerde Dovizioso'nun tatmin edici bir teklif almaması halinde 2020'yi kenarda geçirmeye hazır olduğunu söyledi.

Guidotti, mevcut durumun bu yıl birlikte sekizinci sezonuna giren Ducati-Dovizioso çiftinin ilişkisinde bazı problemler olduğunu gösterdiğine inanıyor.

Guidotti, Sky İtalya'a, "Birlikte geçirdikleri yedi, sekiz yıl sonra hâlâ sezonun başlamasını ve bazı yarışların gerçekleşmesini beklemeleri gerekiyorsa, bir şeyin yanlış olduğu açık."

"İki taraf arasındaki sevgi azalıyorsa bu, her iki tarafın da sorumluluğunda olan bir şeydir. İletişim eksikliği ve işleri netleştirmemek bazen böyle durumlara yol açabilir. Durum öyle bile olsa, iki taraf arasında bir anlaşma olmasını umuyorum."

Guidotti, Dovizioso'nun bir yılı kenarda geçirmesiyle ilgili ise şunları söyledi: "Bence çok riskli, geçmişte sezon sırasında yapılan tekliflerin bazen sezon başında yapılan kontratlardan daha heyecanlı olduğunu bilmek bile."

Pramac'ın şu anki sürücülerinden Jack Miller, önümüzdeki yıl Ducati fabrika takımında Danilo Petrucci'nin yerini alacak.

Francesco Bagnaia'nın gelecek yıl Jorge Martin'le birlikte Pramac'ta yarışmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak Guidotti, takımdaki yerini tamamen koruması için Bagnaia'nın 2020 sezonuna güçlü bir başlangıç ​​yapması gerektiğini söyledi.

Guidotti, "Bu sezon hem Pecco hem de bizim için zor olacak. Sözleşmesinin yenilenmesi neredeyse kesin, ama imzalar atılmadı."

"Ona olumlu şekilde baskı yapma fikrini seviyoruz. Bu nedenle sezona mümkün olan en iyi şekilde başlamayı umuyoruz." dedi.